Nach einem kleinen Rücksetzer befindet sich die Nvidia-Aktie wieder auf dem Weg nach oben. Und wenn es nach einigen Analysten geht, sind jetzt noch zweistellige Kurssprünge möglich.

Die Aktie des Technologiekonzerns Nvidia hat, auch dank der Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, einen beispiellosen Run an den Aktienmärkten hingelegt. Innerhalb von nur eineinhalb Jahren vervielfachte sich das Wertpapier von einem Tief von 108 US-Dollar und kratzte zuletzt an der 1000 US-Dollar-Marke. Misserfolge an der Börse scheint das Unternehmen gar nicht mehr zu kennen. Seit Jahresanfang liegt der Titel schon wieder 80 Prozent im Plus und notiert derzeit bei 893,98 US-Dollar.

Womöglich kam auch deswegen ein kleiner Kursrücksetzer von fast drei Prozent in dieser Woche überraschend, nachdem der Chipkonzern am Montag im Rahmen einer Entwicklerkonferenz laut Beobachtern nur wenige Überraschungen parat hatte. Dabei hatte Nvidia-Chef Jensen Huang durchaus etwas zu zeigen, nämlich eine neue Generation der Computerplattform. Das System mit dem Namen „Blackwell“ wird von dem Unternehmen als Antrieb einer neuen industriellen Revolution durch KI bezeichnet. Und wirklich lange unzufrieden können die Anleger nicht gewesen sein, denn zum amerikanischen Börsenschluss drehte die Aktie wieder mit einem Prozentpunkt ins Plus. Dass der Hype um Nvidia noch kein Ende findet, darauf deuten auch die neuen Einschätzungen von Analysten hin, die prompt nach den Ereignissen eintrudelten.

Kursziele weit über 1000 US-Dollar

Während die US-Bank JPMorgan am Mittwoch ihr Kursziel bei 850 US-Dollar beließ und damit vergleichsweise ziemlich zurückhaltend unterwegs ist, überboten sich andere Experten mit Zielen über 1000 US-Dollar. Eine der aktuellsten Einschätzungen kommt dabei von Oppenheimer-Analyst Rick Schafer, der sein Kursziel von 850 auf 1100 US-Dollar hochschraubte. Kurz zuvor hatten bereits die Analysten von HSBC Global Reserach ihr Kursziel für Nvidia von 880 auf 1050 US-Dollar angehoben. Unter den neun aktuellen Analysen, die am Mittwoch erschienen, lagen neben Oppenheimer und Goldman Sachs noch drei weitere Kursziele bei 1000 US-Dollar oder darüber.

Davon ab stammt eines der derzeit höchsten Kursziele mit 1400 US-Dollar von Rosenblatt Securities, das "Blackwell" als eines der womöglich ehrgeizigsten Projekte des Silicon Valley bezeichnete. Dieses Kursziel würde aktuell einem Upside-Potenzial von rund 57 Prozent entsprechen. Aber auch bei den anderen Schätzungen wären noch bis zu rund 20 Prozent drin.

Wenn Sie übrigens den Hype um Nvidia und auch andere Tech-Größen verfolgen und gerne etwas breiter in diesen Markt investieren möchten, dann schauen Sie sich den Tech-Giganten Index an. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat, inspiriert von der rasanten Entwicklung im Technologiesektor, diesen Index entwickelt, der die 15 nach Marktkapitalisierung wertvollsten Tech-Aktien vereint.

Warum hält der Hype an?

Dass der Hype um den Chipgiganten anhält, dürfte daran liegen, dass Nvidia trotz fehlender Überraschungen mit „Blackwell“ weiter seine führende Position im KI-Markt festigt und gleichzeitig durch die Technologie Kursfantasien weckt. Firmenchef Huang sagte im Rahmen einer Fragerunde mit Journalisten, dass es die Aufgabe von Nvidia sei, das nächste ChatGPT zu ermöglichen. Das sind große Ziele, die sich für die Analysten wohl auch in größere Kurssprünge ummünzen lassen können. Interessant wird zudem sein, welche Auswirkungen die am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidungen der Fed auf den Hype um das Magnificent Seven-Mitglied haben werden.

Lesen Sie auch: Ende der Dominanz von US-Aktien? Morgan Stanley: Apple & Co. könnten vom Thron gestoßen werden

Oder: Neues höchstes Festgeld in Deutschland mit 3,8 Prozent Zinsen aber nur für kurze Zeit

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.