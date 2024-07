Die Auftragslage könnte für den Rüstungskonzern Rheinmetall nicht besser sein. Trotzdem kommt die Aktie nicht vom Fleck und scheiterte zuletzt immer wieder an einer wichtigen Marke. Ändert ein neues Kursziel daran etwas? Wir machen den Check.

Mit einem Plus von um die 90 Prozent gehört die Aktie des Rüstungsunternehmens Rheinmetall immer noch zu den besten DAX-Werten des Jahres. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat sich der Kurs sogar verfünffacht. Nach einem Allzeithoch im April 2024 bei rund 571 Euro und mehreren Gewinnmitnahmen kurz darauf ist dem Titel aber etwas die Luft ausgegangen.

Zuletzt scheiterte die Aktie immer wieder daran, sich nachhaltig über der Marke 500 Euro festzusetzen. Erst in der vergangenen Woche geriet die Aktie wieder stärker unter Druck und konnte sich am Freitag mit einem Plus von drei Prozent in die Nähe von besagten 500 Euro schieben.

Stagnation bei Rheinmetall-Aktie überrascht

Dass es der Rheinmetall-Aktie etwas an Power fehlt, überrascht. Die Auftragslage bei dem Rüstungskonzern ist nach wie vor sehr gut, die Umsätze steigen. Zuletzt konnte der Konzern einen Auftrag zur Munitionslieferung aus der Schweiz mit einem Gesamtvolumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich vermelden.

Das spricht zumindest dafür, dass die Aktie auch in nächster Zeit stabil unterwegs ist. Warum geht es aber nicht in höhere Kursregionen? Auf der einen Seite scheint die gute Auftragslage schon in den Kurs eingepreist zu sein, sodass neue Meldungen dazu keine große Euphorie mehr auslösen. Außerdem halten sich auch einige Analysten zurück. Warburg Research hatte zuletzt die Einstufung der Rheinmetall-Aktie auf „Hold“ mit einem Kursziel von 468 Euro belassen. Es geht aber auch anders.

Metzler hebt Ziel für Rheinmetall-Aktie

Das Analysehaus Metzler hat nämlich erst am Montag sein Kursziel für die Aktie von Rheinmetall von 705 auf 720 Euro angehoben und rät zum Kauf der Aktie. Das entspricht momentan einem Upside von über 45 Prozent. Aufgrund des günstigen Marktumfeldes sollte der Titel daher mittelfristig weiter steigen, auch wenn gerade noch der Wurm drin ist.

