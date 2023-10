In der kommenden Woche vom 02. bis 08. Oktober bietet sich für Anleger wieder die Chance saftige Dividenden zu kassieren, wenn man diese attraktiven Titel vor dem Ex-Dividendentag hält.

Der Oktober beginnt und damit auch wieder ein bisschen die Dividendensaison nach einer echten Trockenperiode im Sommer 2023. Doch wer hohe Ausschüttungen vereinnahmen will, der muss auch schnell sein und sich spannende Titel vor dem Ex-Dividendentag sichern.

Noch schnell bis zu 7,8 Prozent Dividendenrendite in der kommenden Woche sichern

Vor allem diese drei Titel könnten dabei in der kommenden Woche für Investoren interessant sein:

Hays (Dividendenrendite: 4,8 Prozent)

Der erste Wert der für Anleger dabei interessant sein könnte ist der Personaldienstleister Hays aus Großbritannien. Das zwei Milliarden schwere Unternehmen liegt dabei aber nicht nur voll im Trend des Fachkräftemangels, sondern zahlt auch attraktive Dividenden.

So erhalten Anleger hier 4,8 Prozent Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs, wenn sie sich den Titel vor dem Ex-Dividendentag am 05.10. sichern.

Main Street Capital (Dividendenrendite: 7,0 Prozent)

Wer in der kommenden Woche dagegen sehr hohe Ausschüttungen erhalten will, der kann eine Spekulation auf Main Street Capital wagen. Hier liegt die Dividendenrendite bei 7,0 Prozent und der Wert geht am 05.10. Ex-Dividende.

Das Unternehmen ist vor allem in den Bereich Private Equity und Private Debt unterwegs, wobei es zumeist Unternehmen gegen Anteile oder Zinsen finanziert bzw. diese ganz übernimmt.

Übrigens: Im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index finden Sie jederzeit unsere besten Dividendenaktien der Welt.

FAT Brands (Dividendenrendite: 7,8 Prozent)

Noch offensiver, hoffentlich aber auch ertragreicher, ist eine Spekulation auf FAT Brands. Diese schütten nicht nur eine massive Dividende mit einer Rendite auf den aktuellen Kurswert von 7,8 Prozent aus, sondern bieten auch noch andere Chancen.

Hierbei handelt es sich um einen Betreiber von Fast-Food-Ketten und Kaffees aus den USA, der vor allem durch Übernahmen stark gewachsen, inzwischen aber in arge Probleme geraten ist. Wer hier an einen Turnaround glaubt, der kann sich die Aktie vor dem 06.10. nicht nur wegen der Dividende sichern.

