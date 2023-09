Mit diesen 7 Aktien schaffen es Anleger, jeden Monat 500 Euro an Dividenden zu kassieren. Dabei brauchen Sie viel weniger Geld als Sie denken. Und das Schöne daran ist: Alle Unternehmen steigern ihre Dividenden kräftig.

Wissen Sie, wie viel Geld Sie brauchen, um jeden Monat 500 Euro Dividende vor Steuern zu erhalten? Es sind 69.849 Euro. Wenn Sie diesen Betrag in die Aktie von Main Street Capital investiert hätten, hätten sie in den vergangenen Monaten jeden Monat 500 Euro Dividende erhalten. Und das Gute dabei ist: Die Dividende des Unternehmens wächst weiter. Alleine in den vergangenen fünf Jahren wuchs die Ausschüttung in jedem Jahr um weitere 4,16 Prozent. Bedeutet: in den kommenden fünf Jahren könnte die Dividendenrendite von Main Street Capital nochmal um 22,6 Prozent wachsen und Anleger bräuchten dann nur noch 57.000 Euro oder bekämen nicht mehr nur 500 Euro Dividenden jeden Monat vor Steuern, sondern bereits 613 Euro.

Wichtig ist es also, nicht nur auf die heutige Dividendenrendite einer Aktie zu schauen, sondern auch immer auf deren Dividendenwachstum. Und mit diesen 7 Aktien können Sie ganz einfach 500 Euro Dividende im Monat kassieren.

500 Euro Dividenden jeden Monat mit diesen 7 Aktien

Übrigens: Mit einem Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index können Sie immer auf unsere besten Dividendenaktien der Welt setzen.

Aktie Dividendenrendite letzte 12 Monat Dividendenwachstum letzte 5 Jahre Ausschüttung Main Street Capital 8,59% 4,16% Jeden Monat Realty Income 5,87% 3,05% Jeden Monat TransAlta Renewables 7,34% 0,00% Jeden Monat PepsiCo 2,76% 6,87% Januar, März, Juni, September Procter & Gamble 2,45% 5,68% Februar, Mai, August, November Johnson&Johnson 2,89% 5,92% März, Juni, September, Dezember Cisco Systems 2,88% 4,43% Januar April, Juli, Oktober

Wir haben Anlegern also eine Auswahl gegeben: Sie können auf Aktien setzen, die jeden Monat eine Dividende zahlen, wie etwa Main Street Capital, Transalta Renewables oder Realty Income. Oder sie bauen sich ein kleines Dividendendepot mit den vier Aktien PepsiCo, Cisco Systems, Johnson&Johnson und Procter&Gamble. Natürlich gibt es auch noch weitere Dividenden-Aktien, die man ins Depot einbauen kann. Wir halten diese Dividenden aber für ziemlich sicher und stabil. So können Anleger mit diesem 4er-Depot im Schnitt mit einer Dividendenrendite von 2,745 Prozent rechnen. Das ist zwar nicht sehr hoch und so bräuchten Anleger 219.000 Euro Kapital. Doch die Dividenden dieser Aktien wachsen in der Regel deutlich. Im Schnitt um 5,725 Prozent.

Nach 5 Jahren wäre die Dividendenrendite bereits von 2,745 Prozent auf 3,62 Prozent gewachsen. Und nach 10 Jahren auf 4,79 Prozent. Anleger bräuchten nach fünf Jahren nur noch 166.000 Euro Kapital und nach 10 Jahren nur noch 125.000 Euro für 500 Euro Dividenden jeden Monat vor Steuern.

Neben einer regelmäßigen Ausschüttung sollte die Dividendenrendite also möglichst noch jedes Jahr steigen. So kann es dann schnell mit dem passiven Einkommen klappen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PepsiCo.