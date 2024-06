Wenn sich jemand mit künstlicher Intelligenz auskennt, dann sind es wohl Nvidia-CEO Jensen Huang und die Investorin Cathie Wood. Bei einem KI-Giganten scheinen sich die beiden einig zu sein – und sehen gigantisches Wachstumspotenzial

Jensen Huang (61) und Cathie Wood (68) haben einiges gemeinsam. Sie beide haben eine große Begeisterung für Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz (KI). Klar: Bei Jensen Huang handelt es sich immerhin um den CEO des wohl bekanntesten KI-Unternehmens Nvidia. Und die Investorin Cathie Wood konzentriert sich mit ihrer Firma ARK Invest vor allem auf disruptive, innovative Technologien.

Klar ist also: Wenn sich jemand mit künstlicher Intelligenz und ihren Chancen auskennt, dann sind es wohl diese beiden. Das Besondere: Wie das Finanzportal „The Motley Fool“ nun herausfand, sehen sowohl Jensen Huang als auch Cathie Wood für ein bekanntes Tech-Unternehmen ganz besonders hohe KI-Chancen.

Fan von Künstlicher Intelligenz? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der einige der besten Kandidaten in einem Index zusammenfasst

Von diesem KI-Unternehmen sind sowohl der Nvidia-CEO als auch Cathie Wood überzeugt

Dabei handelt es sich um den E-Autokonzern Tesla. Dass Cathie Wood bekennender Fan des Elon-Musk Konzerns ist, ist bekannt. In ihrem aktiv gemanagten Flaggschiff ETF, dem ARK Innovation ETF, nimmt Tesla mit einer Gewichtung von fast zwölf Prozent die größte Position ein. Nicht nur das: Wood steckt das Kursziel der Aktie bis 2027 sogar bei 2000 US-Dollar – das entspricht einer Kurschance von aktuell über 1000 Prozent.

Doch was hat es mit Tesla und dem Nvidia-CEO Jensen Huang auf sich? Nun, wie Motley Fool berichtete, schwärmte dieser in einer Telefonkonferenz vergangenen Monat gleich mehrfach über Teslas jüngste Investitionen zum Thema künstliche Intelligenz. So habe Tesla laut Huang seine KI-Infrastrukturkapazität auf 35.000 H100-Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia erweitert. Einfacher ausgedrückt: Tesla hat seine Rechenzentren nun mit 35.000 extrem leistungsstarken Nvidia-Chips ausgestattet, die speziell für das Training von KI-Modellen entwickelt wurden, heißt es bei Motley Fool.

Doch was steckt hinter Teslas KI-Investitionen?

Aus diesem besonderen Grund sehen Nvidia-CEO und Cathie Wood so hohe KI-Chancen bei Tesla

Ja, Teslas Haupteinnahmequelle sind noch immer E-Fahrzeuge. Das könnte sich in der Zukunft aber ändern, denn Tesla setzt den Fokus immer mehr auf das Thema autonomes Fahren und ist bereits jetzt einer der führenden Entwickler von FSD-Software (Full Self-Driving). Cathie Wood etwa erklärte im April auf einem Presseevent, auf dem auch BÖRSE ONLINE war, dass sie vor allem autonome Taxiplattformen in der Zukunft als große Chance für Tesla sieht. In der Zukunft würden Unternehmen ganze Flotten dafür von Tesla kaufen, um diese zu betreiben. Das sorge dann für wiederkehrende Einnahmen, da Tesla an jeder Fahrt verdiene. "Das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren durchsetzen", sagte Cathie Wood.

Laut Motley Fool hätte Tesla CEO Elon Musk auch einmal die Idee ins Spiel gebracht, Telas FSD Technologie an andere Autounternehmen zu lizensieren. Und Nvidia-CEO Jensen Huang betonte, dass die Autoindustrie – vor allem durch die Entwicklung autonomer Fahrzeuge – in diesem Jahr die größte Rechenzentrumssparte von Nvidia einnehmen wird.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Tesla.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.