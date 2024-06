Was ist eigentlich die beste Aktie der Welt? Eine künstliche Intelligenz will sie nun entdeckt haben – das steckt dahinter

Für Anleger ist es wohl der Traum, sie zu finden: Die beste Aktie der Welt. Doch um welchen Kandidaten handelt es sich dabei?

Würde man diese Frage in einen Raum voll mit Anlegern werfen, so würde man vermutlich eine Vielzahl an verschiedenen Antworten bekommen. Und vermutlich lässt sich auch nie final „die eine“ Aktie finden, da es bei der Beurteilung der besten Aktie der Welt auch einfach auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Kriterien und eigenen Präferenzen ankommt.

Um uns der Antwort nach dieser elementaren Frage aber dennoch ein kleines Stückchen anzunähern, haben wir bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss: einer künstlichen Intelligenz (KI).

KI behauptet: Das ist die beste Aktie der Welt

Denn eine KI verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher auch eine große Menge an Informationen miteinbeziehen.

Für das Experiment wandten wir uns an die wohl bekannteste KI der Welt: ChatGPT. Dafür verwendeten wir die neueste Premium-Version von OpenAI, nämlich GPT4o. Dabei handelt es sich nochmal um eine deutlich verbesserte Version der bisherigen Premium-Variante GPT4.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Was ist die beste Aktie der Welt?

ChatGPT: Die "beste Aktie der Welt" zu bestimmen, ist subjektiv und hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Anlageziele, Risikotoleranz, Marktlage und persönliche Präferenzen. Es gibt jedoch einige Unternehmen, die regelmäßig als erstklassige Investitionen betrachtet werden. Hier sind einige der bekanntesten Aktien, die oft als Top-Investitionen angesehen werden:

1. Apple Inc. (AAPL): Bekannt für seine innovative Technologie und starke Marktdominanz, hat Apple über die Jahre konstante Erträge und ein starkes Wachstum gezeigt.

2. Microsoft Corporation (MSFT): Ein weiteres Technologie-Schwergewicht, das für seine Softwarelösungen, Cloud-Services und Innovationskraft bekannt ist.

3. Amazon.com, Inc. (AMZN): Als führendes E-Commerce- und Cloud-Computing-Unternehmen hat Amazon ein beeindruckendes Wachstum und Marktanteil gewonnen.

4. Alphabet Inc. (GOOGL): Die Muttergesellschaft von Google, bekannt für ihre Suchmaschine, Werbung und Technologieprodukte.

5. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, BRK.B): Geleitet von Warren Buffett, bekannt für seine stabile Performance und Diversifikation in verschiedenen Sektoren.

6. Tesla, Inc. (TSLA): Führend in der Elektrofahrzeug- und erneuerbaren Energietechnologie, mit einem starken Wachstum und Innovationspotenzial.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Investition in Aktien Risiken birgt und es keine Garantie für zukünftige Gewinne gibt. Diversifikation und eine gründliche Recherche sind entscheidend, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Es ist auch ratsam, einen Finanzberater zu konsultieren, bevor man größere Investitionen tätigt.

Und wenn du dich hypothetisch für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch eine Aktie aus der Liste auswählen müsste, würde ich mich für Apple Inc. (AAPL) entscheiden. Hier sind einige Gründe für diese Wahl:

1. Starke Marktposition: Apple ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und hat eine starke Markenloyalität sowie eine große Kundenbasis.

2. Innovationskraft: Apple ist bekannt für seine Innovationskraft und hat kontinuierlich neue und erfolgreiche Produkte eingeführt, darunter das iPhone, iPad, Apple Watch und verschiedene Dienstleistungen wie Apple Music und Apple TV+.

3. Finanzielle Stärke: Apple hat eine solide Bilanz mit beträchtlichen Bargeldreserven und geringer Verschuldung. Dies gibt dem Unternehmen Flexibilität, in Forschung und Entwicklung zu investieren und durch Akquisitionen zu wachsen.

4. Dividenden: Apple zahlt regelmäßige Dividenden an seine Aktionäre, was es zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die sowohl Wachstums- als auch Einkommensmöglichkeiten suchen.

5. Ökosystem: Das geschlossene Apple-Ökosystem sorgt für wiederkehrende Einnahmen durch Dienstleistungen und Zubehör, was die Bindung der Kunden verstärkt und die Abhängigkeit von Hardwareverkäufen reduziert.

6. Globale Präsenz: Apple hat eine starke globale Präsenz und erzielt in verschiedenen Regionen erhebliche Umsätze, was das Risiko durch regionale Wirtschaftsschwankungen verringert.

Apple-Aktie – das sagen die Analysten

Dieser Meinung scheinen auch andere Analysten zu sein. Die deutliche Mehrheit empfiehlt derzeit den Kauf der Apple-Aktie und sie sehen mit einem Kursziel von 205 US-Dollar im Schnitt über fünf Prozent Kurschance. Für das Gesamtjahr erwarten sie bei Gewinn je Aktie ein Plus von über 7,6 Prozent auf 6,6 US-Dollar sowie ein Umsatzplus von einem Prozent auf 387,2 Milliarden US-Dollar.

Auch der wohl beste Investor der Welt, Warren Buffett (93), ist bekennender Apple-Fan. Bei ihm nimmt die Aktie über 40 Prozent des Portfolios ein und ein bekanntes und noch gar nicht so altes Zitat von ihm über Apple lautet: "Es ist einfach ein besseres Geschäft als jedes andere, das wir besitzen."

