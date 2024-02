Seit Platzen der Dotcom-Blase vor mehr als zwanzig Jahren eilt vielen Gazetten der Ruf voraus, dass Anleger sich dann von Aktien trennen sollten, sobald Zeitschriften und Magazine ein Unternehmen in den Himmel loben. Genau dies ist aktuell beim Chip-Giganten Nivida der Fall. Was sollten Anleger nun wirklich tun?



Mit den am Mittwoch vorgelegten Unternehmenszahlen hat es der amerikanische Chipgigant erneut geschafft bei den vorgelegten Unternehmenszahlen vollkommen zu überzeugen. Ein kleines Haar in der Suppe gibt es allerdings, und das ist ein Warnsignal, nicht unbedingt für Nvidia, sondern für Anleger, die sich in einem bestimmten Sektor engagieren wollen.



Dieser Sektor schwächelt – ein anderer Bereich boomt

Es ist wirklich schwer ein Haar in den vorgelegten Unternehmenszahlen von Nvidia zu finden. Auffällig ist, dass lediglich der Autosektor weniger Chips bei Nividia orderte. So ging der Umsatz hier um etwa vier Prozent auf 280 Millionen US-Dollar zurück. Ebenfalls stark zurück ging das Geschäft mit Kunden in China. Genau in die andere Richtung läuft das Geschäft mit Rechenzentren. Hier verzeichneten die Amerikaner einen Anstieg von mehr als 400 Prozent und generierte dabei Umsätze von knapp 18 Milliarden US-Dollar. Der H100-Chip von Nvidia ist als besonders begehrt, da er für nahezu alle Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zum Einsatz kommt.



Was sollten Anleger tun?

Nvidia ist und bleibt einer der herausragenden Aktie im Bereich von KI. Wettbewerber schaffen es aktuell nicht mit einem vergleichbaren Chip an den Markt zu kommen. Für das laufende Jahr hat Nvidia einen neuen Superchip angekündigt, der nach Firmenangaben noch bessere Eigenschaften für KI-Anwendungen haben soll. Anleger, die noch nicht in der Aktie investiert sind, warten auf schwächere Börsentage und steigen erst dann in die Aktie ein. Investoren, die bereits in Nvidia-Aktien investiert sind und hier bereits starke Kursgewinne verbuchen, denken über Teilverkäufe nach und erhöhen dabei den Stopp-Kurs.



Fazit Nvidia ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index und hat gehört hinter CrowdStrike, AMD und Meta zu den Schwergewichten des Index. Die Zahlen von Nvidia beweisen, Künstliche Intelligenz wird zum größten Treiber bei Technologie-Aktien. Anleger, die das Risiko einer Einzelaktie nicht eingehen wollen, setzen auf das Indexzertifikat mit der WKN DA0ABV. Mit dieser können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 19 KI-Profiteuren teilhaben. Mehr Infos zum Index gibt es hier.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia