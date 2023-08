Die Erwartungslatte lag hoch. Doch Chip-Hersteller Nvidia hat sie locker übersprungen. Vor allem dank des ungebrochenen Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat Nvidia mit seinen Mittwoch-Nacht vorgelegten Geschäftszahlen die Markterwartungen übertroffen. Und auch der Ausblick ist stark. Die Nvidia-Aktie erreicht neue Rekordhöhen.



Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia weiter explosiv wachsen. Die US-Firma aus dem Silicon Valley konnte im vergangenen Quartal den Umsatz im Jahresvergleich auf 13,5 Milliarden Dollar verdoppeln. Die Erwartungen der Experten lagen gerade einmal bei 11 Milliarden.

Beim Gewinn ist ein noch viel stärkeres Wachstum erkennbar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sprang der Gewinn von 656 Millionen Dollar auf nun knapp 6,2 Milliarden Dollar (5,7 Milliarden Euro) hoch, teilte Nvidia nach US-Börsenschluss mit.



Starker Ausblick

Auch der Ausblick auf das laufende Quartal ist gigantisch: 16 Milliarden Dollar Umsatz werden in Aussicht gestellt – gegenüber bislang erwarteten 12,5 Milliarden Dollar. Konzern-Chef Jensen Huang sprach von einem Wandel in der Computer-Branche hin zu beschleunigten Rechenvorgängen und generativer KI. "Eine neue Ära des Computers hat begonnen", so Huang.

Chips und Software von Nvidia eignen sich besonders gut für Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz. Nvidia ist mit Abstand der größte Anbieter dieser Spezialchips für rechenhungrige KI-Anwendungen wie etwa ChatGPT von OpenAI. Analysten schätzen, dass die Nachfrage nach Nvidias Chips aus diesem Sektor das Angebot um mindestens 50 Prozent übersteigt. Dieses Ungleichgewicht dürfte demnach für die kommenden Quartale bestehen bleiben. Zwar wird ebenfalls erwartet, dass Konkurrent AMD im kommenden Jahr Nvidia Marktanteile abjagen wird. Allerdings liegt Analysten zufolge Nvidia mit der CUDA-Software Jahre vor AMDs Variante ROCm.



Nvidia verkauft seinen KI-Chip H100 derzeit für 25.000 bis 30.000 Dollar. Die Analysten von Raymond James schätzen dabei die Herstellungskosten auf nur auf 3320 Dollar. Von dieser Marge kann die Konkurrenz nur träumen.



Nvidia-Kurs springt auf Rekordhoch

Fast beiläufig kündigte Nvidia auch noch ein Aktienrückkauf-Programm mit einem Volumen von 25 Milliarden Dollar an. Die Nvidia-Aktie setzte nach den Zahlen ihren Höhenflug fort. Die Anteilsscheine des Konzerns stiegen im nachbörslichen US-Handel zeitweilig um über neun Prozent auf 516,20 Dollar. Vorbörslich steht die Nvidia-Aktie bei 502,15 Dollar. Das bisherige Allzeithoch im Nasdaq-Handel lag bei 481,87 Dollar.



Im deutschen Handel via Xetra liegt die Nvidia-Aktie am Donnerstag-Vormittag mit einem Plus von 9,5 Prozent bei 470 Euro (siehe Chart).



TradingView.com Nvidia-Chart in Euro

Auch in Rechenzentren laufen KI-Chips

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia heute von 500 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausbau generativer KI und großer Sprach- und Übersetzer-Modelle treibe die expandierende Nachfrage nach den Netzwerk-Plattformen und Software-Lösungen des Chipherstellers weiter an, schrieb Analyst Harlan Sur in einer aktuellen Studie. Die Erwartungen seien vor der Zahlenvorlage hoch gewesen und Nvidia habe diese übertroffen dank sehr hoher Nachfrage nach Chips für Rechenzentren.



Tatsächlich gab es im vergangenen Quartal im Geschäft mit Technik für Rechenzentren einen besonders großen Sprung. Der Umsatz des Bereichs stieg im Jahresvergleich um 171 Prozent auf 10,32 Milliarden Dollar. In Rechenzentren laufen viele KI-Anwendungen und die Anlagen werden deshalb mit immer mehr Nvidia-Chips aufgerüstet. Das Gaming-Geschäft mit Nvidia-Grafikkarten – einst das Stammgeschäft – wuchs um 22 Prozent auf 2,49 Milliarden Dollar.



App Economy Insights Nvidia-Umsatz nach Sparten

Nvidia-Aktie wird weiter steigen

Games, Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren... die Anwendungen für Nvidia-Chips nehmen weiter zu. Das beschert dem Unternehmen anhaltend hohe Nachfrage. Die Titel gehören wie etwa die von Apple, Microsoft und Tesla zu den sogenannten "Magnificent Seven" ("die glorreichen Sieben") Konzernen, die einen wesentlichen Anteil an dem Anstieg von mehr als 14 Prozent beim S&P-500-Index in diesem Jahr gehabt haben.



BÖRSE ONLINE rechnet damit, dass auch die Nachfrage nach der Nvidia-Aktie anhaltend hoch bleibt und sich der steile Aufwärtstrend der Aktie noch fortsetzt. Ein weiteres Kursplus um 20 Prozent auf 600 Dollar bzw. 564 Euro auf Sicht von 12 Monaten ist denkbar.

Vor einem Neueinstieg sollte jedoch eine Kursberuhigung abgewartet werden. Derzeit ist viel Euphorie bereits eingepreist. Und der Kurs hat sich etwas zu weit von seiner 200-Tage-Linie entfernt.





Übrigens: Star-Investorin Cathie Wood hat sich im Januar vorm extremen Anstieg der Nvidia-Aktie von ihrer Position weitgehend getrennt. Auch Anteile an Tesla und Shopify verkaufte sie kürzlich. Stattdessen ist sie bei einem wenig bekannten E-Highflyer eingestiegen.