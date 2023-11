Nvidia glänzte mal wieder mit hervorragenden Zahlen und die Aktie liegt seit Jahresanfang über 220 Prozent im Plus. Doch kann es ewig so weitergehen? Ja – der Kauf kann sich noch immer lohnen. Das steckt dahinter

Der Grafikkartenhersteller Nvidia legte diese Woche Zahlen vor – und konnte wie erwartet auf ganzer Linie überzeugen. Der KI-Gigant übertraf die Erwartungen der Analysten für das dritte Quartal durch die Bank, auch die Prognosen fielen besser aus als erwartet. Der Umsatz von 18,12 Milliarden Dollar war ein Rekord und lag 206 Prozent über dem Vorjahr.

Die Aktie reagierte jedoch nicht mal spektakulär – von einigen Anlegern waren die guten Zahlen bereits erwartet worden, zudem dämpften ein wenig die Aussichten ums China-Geschäft. Denn US-Exportbeschränkungen der Chips nach China bremsen das dort wichtige Geschäft. Jedoch gab sich das Nvidia-Management bereits optimistisch, dass der Umsatz und das Ergebnis im nächsten Geschäftsjahr trotzdem deutlich wachsen wird, zudem arbeitet Nvidia bereits an Chips, die die US-Standards für einen reibungslosen Export nach China ermöglichen.

Lohnt es sich überhaupt, jetzt noch bei der Nvidia-Aktie einzusteigen?

Kurz gesagt: Es läuft nach wie vor rund bei Nvidia. Doch viele Anleger fragen sich, ob es sich überhaupt noch lohnt, bei der Aktie jetzt noch einzusteigen. Kurz gesagt: Ja, auf jeden Fall. Keine Frage: Die Aktie liegt seit Jahresbeginn schon über 225 Prozent im Plus. Diese Performance wurde nicht nur durch die hervorragende Leistung des Unternehmens vorangetrieben, sondern auch durch das schlagartige Bewusstsein, wie weit wir beim Thema künstliche Intelligenz bereits sind und wie viele Möglichkeiten die Technologie uns eröffnen wird. Nvidia ist hier ein entscheidender Spieler der Branche.

Dass die Aktie also auch im Jahr 2024 nochmal so stark anzieht, gilt als eher unwahrscheinlich. Nichts destotrotz: Das Geschäft beim Unternehmen floriert und die Zahlen können sich sehen lassen. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten im Konsens beim Umsatz ein Plus von über 116 Prozent, beim Gewinn je Aktie sollen es sogar über 400 Prozent sein. Auch für das Geschäftsjahr darauf wird beim Umsatz und Gewinn ein zweistelliges Wachstum erwartet. 61 von 65 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, nur vier das Halten und kein Einziger den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 661 Dollar, was einer Kurschance von 36 Prozent entspricht. Nicht nur das: Am 22. November, einen Tag nach Verkündigung der Zahlen, haben viele namenhafte Analysten ihr Kursziel für die Nvidia-Aktie sogar nochmal erhöht. Dazu zählen etwa Morgan Stanley mit einer Erhöhung von 600 Dollar auf 603 Dollar, Goldman Sachs mit einer Erhöhung von 605 Dollar auf 625 Dollar, JP Morgan mit einer Erhöhung von 600 Dollar auf 650 Dollar oder Bernstein mit einer Erhöhung von 675 Dollar auf 700 Dollar. Zum Stand des 22. Novembers haben außerdem die Deutsche Bank und die Credit Suisse Group ihre Bestände bei Nvidia erhöht.

Kurzum: Sicherlich wird auch die Nvidia-Aktie nicht von der ein oder anderen Korrektur verschont bleiben. Gerade, wenn die Entwicklungen beim Thema künstliche Intelligenz langsamer vorangehen als vom Markt jetzt bereits an Begeisterung eingepreist oder wenn es Neuigkeiten zu den Exportbeschränkungen nach China gibt. Nichts desto trotz handelt es sich bei Nvidia um einen der größten und bedeutendsten Spieler beim Thema KI. Dass die Technologie unsere Zukunft maßgeblich prägen wird steht außer Frage, ebenso wie dass Nvidia darin eine entscheidende Rolle spielen wird. Wer Nvidia bereits gekauft hat oder auch jetzt erst kauft, sollte auf die lange Frist nichts falsch machen. Pluspunkt: Nächstes Jahr könnte außerdem die sich erholende Gaming-Branche der Aktie zusätzlichen Schwung verleihen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.