Wenn das wohl wichtigste KI-Unternehmen der Welt, Nvidia, sich selbst an einigen KI-Aktien beteiligt, sollten Anleger genau hinsehen. Denn sie bieten bis zu 80 Prozent Kurschance

Nvidia gilt als einer der wohl wichtigsten Spieler beim Thema Künstliche Intelligenz (KI). Der Tech-Gigant versorgt andere Unternehmen mit seinen leistungsstarken Chips, ohne die die Technologie gar nicht erst möglich wären. Die Aktie stieg 2023 um über 200 Prozent und liegt seit Jahresbeginn schon wieder über 80 Prozent im Plus, da die Begeisterung der Anleger für das Unternehmen und seine Zukunftsmöglichkeiten nach wie vor ungebrochen ist.

Wenn sich also jemand mit KI auskennt, dann ist es Nvidia. Und wenn dieser Tech-Gigant nun also selbst in KI-Aktien investiert, sollten Anleger genau hinsehen.

Auf diese KI-Aktien setzt Nvidia – es winken bis zu 80% Kurschance

Doch tatsächlich hatte Nvidia im Februar seine allererste 13f-F-Einreichung. In dieser offenbarte der Konzern der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, an welche Aktien sich der KI-Gigant beteiligt, was ab einer gewissen Beteiligungssumme verpflichtend ist. Die Einreichung zeigt den Aktienbestand des vierten Quartals 2023 zum Stand des 31. Dezembers. Die ist besonders spannend, denn sie zeigt, mit welchen Aktien sich Nvidia für das neue Jahr positioniert.

Und sie offenbart: Nvidia kaufte mehrere Millionen Aktien vom KI-Unternehmen ARM Holdings (die Aktie macht über 60 Prozent dieser Beteiligungen aus), Recursion Pharmaceuticals, SoundHound AI und Tusimple Holdings. Von Nano-X-Imaging kaufte Nvidia knapp 60.000 Aktien, mit einer Gewichtung von 0,16 Prozent nimmt diese Aktie den kleinsten Anteil dieser Beteiligungen ein.

Doch wie stuft der Analysten-Konsens die Käufe von Nvidia ein?

Bloomberg Analysten Konsens zu Nvidias Beteiligungen

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.