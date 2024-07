Die Gewinnsaison steht wieder an, was häufig zu starken Kursbewegungen bei Aktien führt. Ein renommierter Tech-Analyst verrät nun, welche KI-Aktien nach ihren Gewinnberichten besonders steigen sollten – und bei denen Sie daher schon jetzt zuschlagen sollten.

Das Thema Künstliche Intelligenz begeistert Anleger weltweit nach wie vor. 2023 trieb die Begeisterung um die Technologie die Börsen an. Bestimmte Aktien stiegen teils ungebremst und liegen seit Jahresanfang bereits wieder deutlich im Plus.

Viele Anleger fürchten daher, den Einstiegszeitpunkt bereits verpasst zu haben. Doch es gibt gute Nachrichten: Die Gewinnberichts-Saison für das zweite Quartal steht in den Startlöchern und erfahrungsgemäß kann diese nochmal für ordentlich Kursbewegung sorgen. Doch welche Aktien aus dem Bereich KI werden nach ihren Gewinnberichten besonders steigen?

Fan von KI-Werten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Diese bekannten Tech-Aktien sollten Sie vor den Gewinnberichten kaufen

Wie das Finanzportal "TipRanks" berichtete, verriet der renommierte Tech-Analyst Matt Ramsay von TD Cowen, bei welchen Aktien er schon im Vorfeld zum Kauf raten würde. Ramsay ist nicht irgendein Analyst: TipRanks bewertet regelmäßig mehrere tausend Analysten nach ihrer Performance und dieser Experte landet derzeit auf dem achten Platz.

Eine Aktie, bei der Ramsay den vorab Kauf empfiehlt, ist der KI-Gigant Nvidia. Nvidia gilt als Shooting Star der Börse, da die Chips des Unternehmens die Infrastruktur und damit die Basis für jede KI bereitstellen. So verwundert es nicht, dass die Aktie bereits 2023 über 200 Prozent zulegen konnte und auch seit Jahresanfang schon wieder rund 150 Prozent im Plus liegt. Bei jedem Gewinnbericht von Nvidia ist es dasselbe: Anleger können kaum glauben, dass der KI-Gigant schon wieder die Erwartungen übertrifft, doch Nvidia beweist dies jedes Mal aufs Neue.

Deswegen setzt der Analyst hier das Kursziel auf 165 US-Dollar, was derzeit einem Aufwärtspotenzial von etwa 40 Prozent entspricht. Vor allem der kürzlich durchgeführte Aktiensplit von 1 zu 10 machte die Aktie für Anleger wieder zugänglicher. Doch warum ist der Experte so vom weiteren Wachstum von Nvidia überzeugt? „Eines bleibt gleich: die fundamentale Stärke von NVIDIA. In der Tat deuten unsere Überprüfungen weiterhin auf ein Aufwärtspotenzial im Bereich Datacenter hin, da die Nachfrage nach Hopper/Blackwell-basierten KI-Systemen weiterhin das Angebot übersteigt. Andernorts erwarten wir inline Ergebnisse. Insgesamt sehen wir eine Produkt-Roadmap, die auf ein unerbittliches Innovationstempo in allen Aspekten des KI-Compute-Stacks hindeutet, und bekräftigen NVIDIA als Top-Pick", so Ramsay laut TipRanks.

Er könnte Recht haben: Laut Analystenkonsens könnte Nvidia den Umsatz im zweiten Quartal um 111 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern und den Gewinn je Aktie um 153 Prozent. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kaufen und zieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 138 US-Dollar derzeit 17 Prozent Luft nach oben.

AMD: Ein weiterer vielversprechender Kandidat vor der Gewinnsaison

Eine weitere Aktie, die Ramsay empfiehlt, ist AMD. AMD ist ein führender Marktführer für Halbleiter, kann allerdings nicht ganz mit Nvidia mithalten. Nvidia soll rund 80 Prozent der Marktführerschaft des GPU-Marktes inne haben. Zwar konnte AMD im ersten Quartal ebenfalls überzeugen, ein Umsatzplus von 2,2 Prozent kann allerdings nicht mit dem von Nvidia mithalten. Immerhin verzeichnete AMD im Segment der Rechenzentren und Clients einen Zuwachs von 80 Prozent.

„In den letzten 9 Monaten hat sich die Stimmung (nach oben und unten) viel stärker bewegt als die Fundamentaldaten von AMD, da das Aufwärtspotenzial im Rechenzentrum bisher durch das Abwärtspotenzial in anderen Segmenten überdeckt wurde. Wir glauben jedoch, dass das fundamentale Setup für 2H24 und 2025 stark ist, angetrieben durch ein gewisses Aufwärtspotenzial bei Core-Servern, ein starkes Wachstum von MI300/325 vor den Produktzyklen MI350/400 und eine günstige PC-Saisonalität in naher Zukunft“, so Ramsay laut TipRanks.

Er setzt das Kursziel bei 210 US-Dollar, was derzeit eine Kurschance von etwa 38 Prozent entspricht. Erst diesen Monat gab AMD außerdem bekannt, dass es Silo I übernehmen wird, womit AMD dann das größte KI-Labor Europas gehört. Analysten rechnen im Konsens bei AMD im zweiten Quartal mit einem Umsatzplus von 7 Prozent, dafür könnte der Gewinn je Aktie um über 1.600 Prozent steigen. Noch im Vorjahr lag dieser bei 0,04 US-Dollar, dieses Jahr könnten es 0,68 US-Dollar sein. Auch hier rät die Mehrheit der Analysten zum Kaufen und sieht mit einem Kursziel von 189 US-Dollar 24 Prozent Luft nach oben.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.