China sorgt für steigende Ölpreise. Die rasche Aufhebung zahlreicher Corona-Beschränkungen in China und die Öffnung der Grenzen verringert nach Ansicht von Fachleuten die Gefahr einer Rezession. Zudem will das Land – weltweit größter Rohöl-Importeur – Haushalte und Unternehmen mit finanziellen Hilfen stützen. Eine Öl-Aktie wird dennoch herabgestuft.



Die Öffnung der chinesischen Grenzen nach rund dreijähriger Corona-Abschottung beflügelt die Ölpreise. Ein Barrel (159 Liter der US-Sorte WTI verteuert sich am Montag um etwa 3,5 Prozent auf 76,60 Dollar je Fass. Das Nordsee-Öl Brent kostet mit 81 Dollar je Barrel gut drei Prozent mehr als noch am Freitag.



Risiko einer starken Rezession schwindet



Nach der Grenzöffnung verringert sich Investoren zufolge das Risiko auf eine globale Rezession. Zudem erwarten sie eine höhere Nachfrage, da die Volksrepublik der größte Rohölimporteur der Welt ist.



Zudem dämpften eine Verlangsamung des Lohnwachstums in den USA und ein überraschender Rückgang der Dienstleistungs-Aktivitäten die Erwartungen, dass die Fed die Zinsen weiter aggressiv anheben wird.



Goldman Sachs stuft Öl-Aktie herab



Öl-Aktien profitieren von den anziehenden Rohölpreisen – normalerweise. Das Papier des französischen Öl- und Gas-Konzerns TotalEnergies gibt am Montag-Vormittag jedoch nach. Grund: In einem Ausblick auf das vierte Quartal 2022 haben die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs den Wert aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 73 Euro gesenkt.



Die TotalEnergies-Aktie habe in den vergangenen Monaten im Vergleich zu den anderen von ihm abgedeckten Werten überdurchschnittlich zugelegt und verfüge nun über einen Bewertungsaufschlag von 27 Prozent, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer aktuellen Studie zu großen Ölkonzernen. Angesichts der zuletzt negativen Dynamik auf dem Gasmarkt, in dem TotalEnergies stark engagiert sei, müsse diese Prämie aber hinterfragt werden.



BÖRSE ONLINE hält die Aktie von TotalEnergies jedoch nach wie vor für aussichtsreich bzw. haltenswert, auch wenn die Höhenluft dünner wird. Charttechnisch ist weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden. Das Kursziel von BO liegt bei 65 Euro, eine individuelle Stop-Loss-Marke sollte unterhalb der 200-Tage-Linie bei etwa 50 Euro beachtet werden.



Übrigens: Kommt es jetzt zu einem Rohstoff-Superzyklus?