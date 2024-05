Aktien, die einen Split angekündigt haben, waren in der Vergangenheit häufig in der Lage den Markt zu schlagen. Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf diese Titel zu werfen, die bald eine Chance zur Outperformance bieten könnten.

Es ist ein gut erforschtes Phänomen am Kapitalmarkt: Aktien, die einen Split angekündigt haben, outperformen den Markt in den kommenden zwölf Monaten deutlich. Dies zeigt beispielsweise die folgende Auswertung der Bank of America:

Bank of America Outerformance von Aktien nach der Ankündigung eines Splits (S&P500)

Die nächsten Kandidaten für einen Aktiensplit

Daher kann es für Anleger interessant sein, jetzt auf Aktien zu setzen, die in den kommenden Monaten oder Jahren einen Split durchführen werden. Das sind drei besonders heiße Kandidaten dafür:

Booking.com (Aktienpreis: 3577 US-Dollar)

Schon länger als ein heißer Kandidat für einen Aktiensplit gehandelt, wird die Aktie von Booking.com. Der Reiseanbieter weist einen Kurs von über 3500 US-Dollar aus, während der Sweetspot für die Aktienpreise bei Unternehmen zwischen 100 und 200 US-Dollar liegen.

Dementsprechend könnte im Rahmen der in diesem Jahr anstehenden Zahlen endlich ein Aktiensplit erfolgen. Zumindest von Aktionären wird er immer wieder gefordert.

Seaboard Corp (Aktienpreis: 3220 US-Dollar)

Mit einem Aktienpreis über 3000 US-Dollar für einen Aktiensplit prädestiniert sind die Papiere von Seaboard. Das Agrar- und Transportunternehmen ist ohnehin auf die Schaffung von Shareholder-Value ausgerichtet, da man regelmäßig massiv Aktien zurückkauft.

Daher kann es in den kommenden Monaten möglich sein, dass Aktionäre von Seaboard im Rahmen von Quartalszahlen eine positive Überraschung in Bezug auf einen potenziellen Split erleben.

BlackRock (Aktienpreis: 763 US-Dollar)

Ein Außenseiter-Kandidat für einen Aktiensplit ist der Vermögensverwalter BlackRock. Hier liegt der Preis der Anteilsscheine zwar “nur” bei 763 US-Dollar doch damit fast viermal über dem Sweetspot für den Preis amerikanischer Aktien.

Folglich besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen Aktiensplit bei BlackRock und entsprechendes Überraschungspotenzial, sollte der Schritt tatsächlich vollzogen werden.

