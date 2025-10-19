Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Booking Holdings

%
H T
WKN A2JEXP
ISIN US09857L1089
Börse -
Stand -
Booking Holdings Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Booking Holdings

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Booking Holdings

    dpa-AFX News zu Booking Holdings

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Booking Holdings

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 32,07 29,34 26,92 23,74 21,37
    Nettogewinn (Mrd) 9,29 8,16 5,40 5,88 4,29
    Gewinn/Aktie 12,09 10,45 166,52 174,96 118,67
    Dividende/Aktie 1,84 1,68 10,50 9,60 8,75
    Rendite (%) 0,96 0,87 4,90 4,83 6,17
    KGV 15,70 18,46 1,29 1,14 1,20
    KUV 4,53 5,13 6,58 6,93 5,71

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Booking Holdings Inc. (bis 2018 Priceline.com Inc.) bezeichnet sich als führenden Online-Reiseanbieter für den preisbewussten Freizeitreisenden. Das Unternehmen bietet Übernachtungsmöglichkeiten in mehr als 150.000 Hotels weltweit. Der Service steht dem Kunden dabei in mehreren Sprachen in Europa, Nordamerika, Asien, im mittleren Osten und Afrika zur Verfügung. Zu den Tochterfirmen gehören Booking.com, ein international agierender Hotelreservierungsservice sowie agoda.com, ein asiatischer online-Hotelreservierungsservice. Weitere wichtige Marken sind Priceline, RentalCars, KAYAK und OpenTable. Das Geschäftsmodell der Booking Holdings Inc. wird außerdem lizenziert.

    Offizielle Webseite: https://www.bookingholdings.com

    Aktionärsverteilung