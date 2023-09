Unternehmensprofil

Die Booking Holdings Inc. (bis 2018 Priceline.com Inc.) bezeichnet sich als führenden Online-Reiseanbieter für den preisbewussten Freizeitreisenden. Das Unternehmen bietet Übernachtungsmöglichkeiten in mehr als 150.000 Hotels weltweit. Der Service steht dem Kunden dabei in mehreren Sprachen in Europa, Nordamerika, Asien, im mittleren Osten und Afrika zur Verfügung. Zu den Tochterfirmen gehören Booking.com, ein international agierender Hotelreservierungsservice sowie agoda.com, ein asiatischer online-Hotelreservierungsservice. Weitere wichtige Marken sind Priceline, RentalCars, KAYAK und OpenTable. Das Geschäftsmodell der Booking Holdings Inc. wird außerdem lizenziert.

Offizielle Webseite: www.bookingholdings.com