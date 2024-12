Doland Trump wird neuer US-Präsident – doch welche Aktien profitieren? Darunter sind etwa bekannte Tech-Aktien wie Palantir, die nun hohe Kurschancen bieten. Das steckt dahinter.

Buy America. Die Republikaner stellen den nächsten US-Präsidenten und erreichen die Mehrheit in beiden Kammern. Experten sind überzeugt: Obwohl das Defizit steigt, wird die Börse zunächst einmal boomen.

Davon können auch ganz bestimmte Tech-Aktien profitieren. Doch um welche handelt es sich dabei?

Palantir & Co: Bei diesen Tech-Aktien winken durch die Wiederwahl von Trump nun hohe Kurschancen

Trumps Ankündigungen sorgen in der Welt der Digitalwährungen für Euphorie: Die USA sollen zur „Krypto-Hauptstadt der Welt“ werden, außerdem will der künftige Präsident eine nationale Bitcoin-Reserve schaffen. Erstmals in ihrer Geschichte überwand die Mutter aller Kryptowährungen daraufhin die Marke von 80 000 US-Dollar. Kein Wunder, dass auch die Kryptobörse Coinbase mächtig Rückenwind erhielt. Der Ausbruch über das kurz nach dem Börsengang im Jahr 2021 erreichte Allzeithoch von mehr als 350 US-Dollar und neue Rekordstände sind wahrscheinlich. Denn optisch ist die Aktie mit einem 2025er-KGV von etwa 70 zwar teuer, doch die Gewinnschätzungen fürs nächste Jahr dürften deutlich erhöht werden, wenn Trump Ernst macht.

Trumps Wahlsieg dürfte auch Palantir einen Auftragsboom bescheren. Die Produkte des Anbieters von Software zur Analyse großer Datenmengen können etwa mithilfe künstlicher Intelligenz dazu beitragen, illegale Migranten in den USA aufzuspüren. Auch in Europa wächst nun die Nachfrage nach Software, die Polizei und Militär unterstützt. Zudem begeisterten die jüngsten Zahlen die Börsianer. Im abgelaufenen Quartal setzte Palantir 725,5 Millionen Dollar um, ein Anstieg um 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum und mehr, als von Analysten erwartet. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf sechs US-Cent. Das lag zwar unter den Konsensschätzungen – spätestens, als Vorstandschef Alex Karp die Ziele fürs Gesamtjahr erhöhte, war der kleine Makel vergessen.



Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der Print-Ausgabe 46 von BÖRSE ONLINE. Diese finden Sie hier

Oder lesen Sie auch: Überraschung: KI prognostiziert, welche Aktie 2025 am meisten wachsen wird