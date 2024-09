Aktuell sitzt Warren Buffett auf einem milliardenschweren Cashberg und grämt sich darüber, dass er keine Investments findet. Allerdings gibt es einige Aktien, die genau in das Beuteschema des Orakels von Omaha passen, in die er noch nicht investiert ist. Kauft der Milliardär hier vielleicht bald zu?

Zum Stichtag am 30. Juni hat Investmentlegende Warren Buffett in seiner Holding Berkshire Hathaway 277 Milliarden US-Dollar an Cash gehalten. Eine Rekordsumme, die vor allem dadurch zustande kommt, dass das Orakel von Omaha laut eigenen Aussagen keine geeigneten Investments findet.

Allerdings gibt es einige spannende Aktien, die genau in das Beuteschema des Star-Investors passen können.

3 Aktien bei denen das Orakel von Omaha bald einsteigen könnte

So vereinen diese drei Aktien folgende Merkmale: Eine solide Bilanz, einen breiten Burggraben (Marktstellung), eine entsprechende Größe, damit Buffett investieren kann, ohne das Unternehmen gleich übernehmen zu müssen, und eine außerordentliche Gewinnentwicklung.

Perfekt für Warren Buffett: J.P. Morgan (KGV 11,6)

Erster Wert ist dabei die Großbank J.P. Morgan, die mit ihrer Bewertung von KGV 11,8, einer extrem dominanten Marktstellung und einer Größe von 591 Milliarden US-Dollar perfekt in das Beuteschema der Investorenlegende passt.

Zudem hat das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren die Gewinne je Aktie annualisiert um 18,5 Prozent steigern können und dürfte das Tempo laut den Analysten trotz der aktuellen Zinswende halten.

Perfekt für Warren Buffett: Iberdrola (KGV 16,7)

Zinswende ist auch das Thema bei Iberdrola, einem der größten Versorger der Welt, der primär in Spanien, Mexiko und den USA aktiv ist. Denn durch sinkende Zinsen profitieren insbesondere die Energiewerte.

Doch abgesehen von dieser kurzfristigen Chance könnte Iberdrola trotzdem für Buffett spannend sein. Das 92 Milliarden US-Dollar schwere Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren seine Gewinne im Schnitt pro Jahr um 16 Prozent steigern können und ist exzellent im Wachstumsmarkt der erneuerbaren Energien positioniert.

Perfekt für Warren Buffett: Arch Capital Group (KGV 12,7)

Interessant für Buffett könnte darüber hinaus die Arch Capital Group sein. Der 44 Milliarden US-Dollar schwere Versicherer ist genau in der Branche aktiv, die das Orakel von Omaha seit jeher liebt.

Dazu hat Arch Capital in der Vergangenheit eine beachtliche Entwicklung zeigen können und ist beim Gewinn je Aktie seit 2019 jährlich um fast 50 Prozent gewachsen.

