Durch den ersten Zinsschritt der amerikanischen Notenbank Fed wird an den Märkten vermutlich einiges Hin und Her gewirbelt. In diesem Kontext rät die Statistik jetzt zu diesen Aktien und ETFs, auf die Anleger unbedingt für eine Outperformance gegenüber dem breiten Aktienmarkt setzen sollten.

Die Fed dürfte in dieser Woche zum ersten Mal seit Beginn des Zinserhöhungszyklus im Jahr 2022 die Zinsen senken. Rein statistisch ist dieses Event für den Markt eher negativ, doch einige Aktien und ETFs haben in der Vergangenheit immer wieder eine Outperformance geschafft, sodass sich jetzt ein Blick für Anleger lohnen kann.

Statistik zeigt, welche Sektoren jetzt out- und underperformen

Konkret haben die vier Sektoren Healthcare, zyklischer Konsum, Basiskonsum und Technologie in den ersten zwölf Monaten nach der Senkung eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erzielen können.

Gründe sind insbesondere die sinkenden Kapitalkosten für die Unternehmen aus den Bereichen zyklischer und unzyklischer Konsum. Bei Healthcare ist die Ursache häufig die höhere M&A-Aktivität durch geringere Zinsausgaben und bei Technologieaktien eine Steigerung der Bewertung, da zukünftige Cashflows geringer diskontiert werden.

Deutlich schlechter haben dagegen die restlichen Bereiche, vornehmlich aber Banken und Versorger, abgeschnitten. Bei den Geldhäusern resultiert die Underperformance aus einer Belastung der Zinsmarge, die auf die Ergebnisse drückt. Die Versorger hingegen sollten eigentlich wegen ihrer hohen Verschuldung von sinkenden Zinsen profitieren, laufen aber vor der ersten Senkung bereits sehr gut, weshalb ein Großteil dieser Performance vorweggenommen wird.

Auf diese Aktien und ETFs sollten Sie laut Statistik jetzt unbedingt setzen

Wer als Anleger nun auf die jeweiligen Gewinner-Branchen setzen will, der sollte einen Blick auf diese Aktien und ETFs werfen:





Basiskonsumgüter-ETF: Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WKN: A113FG)

Basiskonsumgüter-Aktien: Procter & Gamble, Walmart, General Mills





Zyklischer Konsum-ETF: iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (WKN: A142NV)

Zyklischer Konsum-Aktien: Tesla, LVMH, Nike





Technologie-ETF: SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF (WKN: A2AE57)

Technologie-Aktien: Microsoft, Cloudflare, Upstart





Healthcare-ETF: Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF (WKN: A113FD)

Healthcare-Aktien: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna

