Sowohl Tesla, Nvidia, Plug Power als auch Amazon haben im vergangenen Monat kräftig zugelegt. Doch welche dieser Top-Aktien hat noch an meisten Potenzial? Und wo bietet es sich für Anleger an, Gewinne mitzunehmen?

Die kürzliche Rallye an den Börsen wurde von einigen Star-Aktien wie Tesla, Nvidia, Plug Power und Amazon angeführt. Doch wie sieht es aus, nachdem sich die Rallye wieder etwas abkühlt?

Diese Top-Aktie hat noch am meisten Potenzial

Jetzt gilt es für Anleger gezielt zu entscheiden, welche Aktie noch Potenzial hat und bei welchem Titel sich eher eine Gewinnmitnahme anbietet:

Tesla (+36 Prozent in den letzten 30 Tagen)

Tesla hat seit Jahresanfang und vor allem in den vergangenen 30 Tagen kräftig zugelegt. Allerdings sind hier nun viele Analysten skeptisch und das durchschnittliche Kursziel liegt 22 Prozent unter dem aktuellen Niveau.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Auslieferungs- und Quartalszahlen sowie einer möglicherweise sinkenden Nachfrage durch die Rezession heißt es hier: Gewinne mitnehmen.

Nvidia (+33 Prozent in den letzten 30 Tagen)

Bei Nvidia zeichnet sich ein noch extremeres Bild. Der Wert hat sich seit Jahresanfang bereits verdreifacht und das vordergründig wegen des Hypes um die künstliche Intelligenz.

Ob Nvidia aber tatsächlich der große Profiteur wird, bleibt noch abzuwarten. Auch die extrem hohe Bewertung mit einem Forward-KGV von 50 macht vielen Anlegern Bauchschmerzen. Hier heißt es klar: Gewinne mitnehmen.

Plug Power (+21 Prozent in den letzten 30 Tagen)

Etwas anders ist die Lage bei Plug Power. Das Unternehmen wird von vielen als potenzieller Multi-Bagger gesehen, während andere hier den nächsten Insolvenzkandidaten vermuten.

In jedem Fall konnte Plug Power in den vergangenen Wochen aber deutlich zulegen, ist aber immer noch stark unprofitabel. Ohne einen wirklichen Großauftrag halten sich hier Risiken und Chancen aktuell die Waage. Deswegen ist hier die Devise: Halten.

Amazon (+7 Prozent in den letzten 30 Tagen)

Am schwächsten von allen vier Top-Aktien hat allerdings Amazon zugelegt. Trotzdem sind die Papiere des E-Commerce Riesen seit Jahresanfang 46 Prozent im Plus, auch wenn davon nur 7 Prozent in den vergangenen 30 Tagen hinzukamen.

Trotz dessen scheint Amazon von allen Titel das vermutlich größte Potenzial zu haben, denn aufgrund niedriger Erwartungen, einer operativen Umstellung und einem positiven Chartbild könnte die Aktie noch deutlich weiter nach oben. Hier heißt das Votum: Kaufen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla, Plug Power, Amazon.