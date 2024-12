Die Wasserstoff-Aktie von Plug Power ist am Mittwochabend an der Börse fast zweistellig eingekracht. Der Grund dafür dürfte dem Titel auch in Zukunft Schwierigkeiten machen. Anleger sollten gewarnt sein.



Diese Entscheidung hat Spuren hinterlassen – auch bei der Wasserstoff-Aktie Plug Power. Am Mittwochabend teilte die US-Notenbank Fed mit, die Zinsen um weitere 0,25 Prozentpunkte zu senken. Was auf den ersten Blick für Unternehmen wie Plug Power eine gute Nachricht ist, sorgte in der Folge für einen Kursrutsch bei der Wasserstoff-Aktie.

Denn: Die Zinsen wurden nicht so stark gesenkt, wie es von vielen Anlegern erwartet worden war und die Fed ließ zudem Aussichten auf weiter schnell fallende Zinsen vermissen. Für Plug Power ist das ein Problem.



Das dürfte die Aktie von Plug Power auch in Zukunft belasten

An der Börse verlor das Papier von Plug Power zwischenzeitlich fast zehn Prozent und fiel auf 2,22 US-Dollar zurück. Zwar erholte sich der Wert vorbörslich wieder um mehr als zwei Prozent, die Zinsentscheidung könnte für Plug Power aber weitreichende Konsequenzen haben.

Da das Unternehmen wahrscheinlich noch lange keine schwarzen Zahlen schreiben dürfte, sind die Amerikaner auf sinkende Zinsen angewiesen, um die Verluste zumindest etwas abzufedern. Während der Ausblick der Fed vielen kleineren und mittelgroßen Aktien Probleme machen dürfte, steckt Plug Power eh schon in einer Krise – und Anleger werden zunehmend ungeduldig beim Warten auf den Durchbruch der Wasserstoff-Aktie.



Upside ist bei der Plug Power-Aktie noch vorhanden, aber…

Schaut man sich den Konsens der Analysten an der Wall Street an, verspricht die Aktie im Schnitt noch ein Upside von fast 25 Prozent, gerade die aktuellen Analysen von Piper Sandler und RBC Capital raten aber nicht zum Kauf der Aktie und gehen derzeit von einem Abschwung von bis zu 37 Prozent aus. Die Aussichten für Plug Power haben sich mit dieser Zinsentscheidung also nicht verbessert und es gibt gute Gründe, auch in naher Zukunft die Aktie lieber von der Seitenlinie aus zu beobachten.

