Die beiden Aktien für die Ewigkeit Microsoft und Berkshire Hathaway haben neue Kaufsignale generiert. Was Anleger dazu wissen sollten und wie hoch hinaus es gehen dürfte.

Microsoft: Neues Rekordhoch in Euro

Die Microsoft-Aktie hatte es seit dem Sommer schwer. So richtig wollte der Tech- und KI-Gigant nicht mehr in die Pötte kommen. Doch nun hat die Microsoft-Aktie in Euro gerechnet das Rekordhoch aus dem Sommer erreicht. Sollte der Sprung darüber gelingen, so ist dies eine neue Kaufgelegenheit, weil der Aufwärtstrend sich dann fortsetzt.

In Dollar gerechnet fehlen derweil noch rund 3 Prozent bis zum Rekordhoch, weswegen Anleger mit einem Auge auch noch auf diese Marke schielen. Insgesamt kann man jetzt aber wieder einsteigen, weil die Microsoft-Aktie sich berappeln konnte und mit 21 Prozent Jahresperformance gut dasteht, aber noch Luft nach oben hat. So rät auch die BÖRSE ONLINE Redaktion weiter zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 480 Euro.

Mit einem KGV von 34,4 und einer Dividendenrendite von 0,73 Prozent ist Microsoft dabei noch etwas teuer. Sollten sich die KI-Geschäfte in 2025 aber noch mehr in Form von Gewinnen in der Bilanz niederschlagen, dann dürfte sich die hohe Bewertung weiter abbauen.

Doch wie sieht es jetzt bei der Berkshire Hathaway-Aktie aus?

Berkshire Hathaway: Kauft jetzt Warren Buffett wieder?

Der perfekte Einstiegszeitpunkt bei der Berkshire Hathaway-Aktie besteht darin, dass sie nun wieder Unterstützung auf der 50-Tage-Linie gefunden hat. Die letzten Male, als dies passierte, zeigte sich dieser Moment als beste Kaufgelegenheit.

Allerdings findet selbst Warren Buffett die Berkshire Hathaway im zweiten Halbjahr 2024 zu teuer und hat keine großen Aktienrückkäufe mehr getätigt. Weil er das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Aktie als zu teuer ansieht. Ob Warren Buffett, jetzt bei dieser Kaufgelegenheit zuschlägt, das werden wir erst in ein paar Monaten nach Bekanntgabe der neuen 13F-Filings wissen.

Für Anleger, die langfristig auf Berkshire Hathaway setzen und auch von der gewaltigen Cash-Reserve, auf der Warren Buffett sitzt, profitieren wollen, bietet sich jetzt aber ein sehr guter Einstiegszeitpunkt.

