Die Aktie der Wasserstoff-Hoffnung Plug Power ist am Montag um 20 Prozent in die Höhe geschossen, doch das könnte noch lange nicht alles gewesen sein. Die Nachrichten, die die Papiere zum Wochenstart antreiben, könnten bald für einen noch stärkeren Anstieg bei dem Titel sorgen. Sollten Anleger jetzt die Chance nutzen und kaufen?

Am Montag ist die Aktie von Plug Power um 20 Prozent nach oben geschossen. Ein wahrer Segen für Aktionäre des Unternehmens, die nach einem YTD-Minus von 44 Prozent und einem 12-Monats-Minus von 60 Prozent schwer leidgeprüft sind.

Doch die Nachrichten, die zum Wochenstart für einen Anstieg gesorgt haben, könnten noch zu einer viel stärkeren Rallye bei dem Wasserstoff-Unternehmen führen.

Darum schießt die Plug Power-Aktie 20% in die Höhe

Denn am Montag sind die Papiere insbesondere wegen einer neuen Umfrage aus den USA in die Höhe geschossen, laut der Kamala Harris in den Swing Staates die Nase knapp vorn hat und am Dienstag zur US-Präsidentin gewählt werden könnte.

Harris und die Demokraten gelten als Förderer von Technologien wie Wasserstoff in den Vereinigten Staaten und haben in der Vergangenheit für die Vergabe von massiven Krediten an das Unternehmen gesorgt, ohne die Plug Power heute vermutlich nicht mehr existent wäre. Trump und die Republikaner hatten dagegen in der Vergangenheit die Kreditvergabe infrage gestellt und dürften Plug Power bei einer erneuten Amtszeit des Ex-Präsidenten einige Probleme bereiten.

Dementsprechend besteht für die Aktie von Plug Power eine ganze Menge zusätzliches Upside-Potenzial, sollte Harris zur Präsidentin gewählt werden, doch mindestens genauso groß erscheint das Downside-Potenzial, sollte sich die amerikanische Bevölkerung am Dienstag für Donald Trump entscheiden.

Jetzt noch bei der Aktie von Plug Power einsteigen?

Folglich ist ein Kauf der Plug Power Aktie aktuell nichts anderes als eine Wette auf den Ausgang der Wahl. Eine solche Spekulation sollten Investoren besser nicht tätigen, da dies näher am Glücksspiel als am echten Investieren gelegen ist.

Erst wenn der Wirbel um die Wahl vorbei ist, kann man sich die Aktien des Wasserstoffspezialisten wieder genauer anschauen. BÖRSE ONLINE rät allerdings aktuell nicht zum Kauf der Papiere.

