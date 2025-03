Die Aktien von Plug Power und Nel stehen an der Börse nach wie vor unter Druck. Einem Titel gelang am Mittwoch aber ein eindrucksvoller Befreiungsschlag. Ist das die Wende?



Es ist nicht ungewöhnlich, dass Pennystocks schnell zweistellige Kurssprünge verzeichnen können, wenn die Schlagzeilen stimmen. Dennoch ist der Kurssprung der verprügelten Wasserstoff-Aktie von Nel bemerkenswert, da der amerikanische Konkurrent Plug Power fast gleichzeitig abgestraft wurde.



Nel ASA steigt um mehr als 20 Prozent

So gelang Nel ASA am Mittwoch zwischenzeitlich der Sprung auf 0,25 Prozent, was zwischenzeitlich einem Tagesplus von um die 25 Prozent entsprach. Grund für den Aufschwung war vor allem die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Samsung E&A. Das koreanische Bau- und Projektmanagementunternehmen werde weltweit komplette Wasserstoffanlagenlösungen (H2) anbieten, die Nels Elektrolyseure integrierten. Zudem wird SE&A laut Unternehmensangaben zehn Prozent neu ausgegebener Nel-Aktien im Rahmen einer Direktplatzierung im Wert von rund 353 Millionen norwegischen Kronen erwerben.

Weiter abwärts geht es dagegen bei Plug Power. Der amerikanische Wettbewerber verlor seit Beginn des Jahres über 20 Prozent an der Börse und auch Analysten senken mehr und mehr den Daumen. Jefferies-Analyst Dushyant Ailani passte auch in Anbetracht der schlechten Quartalszahlen sein Kursziel von 2,80 US-Dollar auf nur noch 1,70 US-Dollar an. Das verspricht kaum noch Upside. Sind Anleger mit Nel daher besser beraten?



Ist Nel ASA jetzt ein Kauf?

Trotz des Kurssprungs ist Nel ASA noch lange nicht eine Turnaround-Story. Zwar geht der Trend in dieser Woche etwas nach oben, über ein Jahr betrachtet liegt die Aktie aber noch deutlich im Minus und ist, wie viele Wettbewerber aus der Branche, extrem anfällig für Kursschwankungen. Auch das US-Analysehaus Bernstein Research ist in einer Analyse von Mittwoch zwar von den jüngsten Nachrichten angetan, beließ die Bewertung aber auf „Market-Perform“.

Große Gewinne können Sie von dem Titel in nächster Zeit demnach noch nicht erwarten. Wer Spielgeld übrig hat, kann natürlich sein Glück versuchen, denn das Thema Wasserstoff bleibt ein Zukunftsversprechen – mit ungewissem Ausgang.



Enthält Material von dpa-AFX

