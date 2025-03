Der Nasdaq rauscht im März deutlich ab und US-Aktien wie Alphabet und Amazon gehen baden. Das kann für Anleger aber durchaus eine gute Nachricht sein.



Es sind Verluste zwischen 20 und 10 Prozent, die die Tech-Giganten Nvidia, Amazon und Alphabet seit Jahresanfang verbuchen mussten. Und das, nachdem im letzten Jahr noch eine Mega-Rallye an den Börsen tobte. Aber die Zeiten haben sich geändert und der Trump-Effekt, der die Aktienmärkte noch bis in den Februar beflügelte, hat spätestens im März einen Knick bekommen.

Vor allem die Zolldrohungen- und ankündigungen des US-Präsidenten drücken auf die Stimmung der Anleger und gehen weiter als von Experten erwartet. Hinzu kamen schon vorher ein Rückgang des Verbrauchervertrauens und ein schwächer als erwartet ausgefallener Arbeitsmarktbericht im Februar. Die Inflation ist wieder ein großes Thema und vor allem wachstumsorientierte Tech-Aktien aus Amerika leiden unter dieser Entwicklung.



Kommt jetzt der große Tech-Crash

Die Abwärtsbewegung im Nasdaq verunsichert Anleger. Innerhalb eines Monats verlor der Technologie-Index zehn Prozent und verzeichnete damit einen der heftigsten Einbrüche seit Jahren. Ist der Abverkauf jetzt ein Vorzeichen für einen noch heftigeren Crash? Und ist die KI-Blase jetzt endgültig geplatzt?

Zuerst die schlechte Nachricht: Ja, diese Entwicklung ist nach der Rallye in den letzten Jahren eine Korrektur, die unter Umständen noch andauern könnte. Ein Blick in die Geschichte macht aber auch Hoffnung. Wie das Portal „The Motley Fool“ berichtet, folgten seit 2010 auf elf Nasdaq-Korrekturen zehn zu einer positiven Performance in den nächsten zwölf Monaten. Das ist natürlich keine Garantie, dass es in diesem Jahr wieder so läuft. Anleger sollten aus den durch Trump verursachten Unsicherheiten an den Aktienmärkten aber nicht schließen, dass das Potenzial von Tech und Künstliche Intelligenz (KI) plötzlich verschwunden ist.



Ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für Aktien von Amazon, Alphabet und Co

Natürlich ist eine Aktien-Rallye für bereits Investierte schön. Die Dauerhöhenflüge haben aber bei Aktien wie Amazon und Alphabet oder auch Nvidia zu extrem hohen Bewertungen geführt, die einen Kauf der Aktien mittelfristig fast nicht mehr rechtfertigen. Durch die Korrektur bewegen sich jetzt aber unter anderem die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) teils deutlich unter dem Niveau aus dem letzten Jahr.

Amazon befindet sich hier beispielsweise aktuell bei einem Wert um die 35, der vor einigen Monaten noch 45 betrug. Das ein oder andere Schnäppchen ist für Anleger also drin. Außerdem können Sie mit dem Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE diversifiziert in den Wachstumsmarkt investieren. Für einen Abgesang auf die Technologie ist es an der Börse definitiv noch zu früh.



