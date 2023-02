Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Porsche Holding. Ist es sinnvoll, sich die Aktien von Porsche und VW über diese Gesellschaft zu sichern?

Die Porsche Holding ist ursprünglich das Investmentvehikel der Porsche-Gründerfamilien, aber inzwischen zu einem großen Teil an der Börse. Innerhalb der Holding befinden sich vor allem die Anteile an Volkswagen und an Porsche, sowie entscheidende Stimmrechte für beide Unternehmen, weshalb der Kursverlauf der Porsche Holding sehr ähnlich zu dem der beiden Autobauer ist.

Porsche Holding: Spannende Beteiligungen

Besonders der Börsengang des Porsche Autobauers hat der Aktie von VW und Porsche Holding in den vergangenen Monaten beflügelt und ein weiteres spannendes Asset in das Portfolio der Holdings gebracht.

Nebenbei hält das Unternehmen aber noch andere kleinere Unternehmensbeteiligungen, zum Beispiel an Timeless. Das deutsche Start-up ist vor allem bekannt für seine Fraktionalisierung von Luxusgütern, um diese als Portfoliodiversifikation zu kaufen.

Dividendenrendite ist die wichtigste Komponente

Doch viele Anleger kaufen den Wert nicht, etwa wegen des Venture-Portfolios und den durchaus spannenden Möglichkeiten, welche sich hier bieten, sondern hauptsächlich wegen der Dividendenrendite.

Aufgrund des Holding-Abschlags ist nämlich die von VW und vielleicht auch eines Tages von Porsche weitergereichte Dividendenrendite höher, als wenn man den Autobauer direkt kauft. So hat die Porsche Holding eine aktuelle Ausschüttungsrendite von sieben Prozent, während die Vorzugsaktien von VW bei 6,34 Prozent liegen.

Porsche Holding: ein Kauf?

Damit ist die Porsche Holding ein interessanter Wert, aber nicht nur für Dividendeninvestoren. Tatsächlich bietet sich hier für Anleger die Chance auf eine etwas diversifizierte Wette auf die deutsche Autoindustrie.

Immerhin sind die Bewertungen der klassischen Autobauer wie VW sehr niedrig und durch die Beimischung von Porsche und dem Venture-Portfolio dürfte diese Aktie vielleicht zukünftig weniger volatil und damit besser geeignet für eine mittelfristige Spekulation sein. Doch natürlich ist der Erfolg immer noch abhängig von der Transformation von Volkswagen zum erfolgreichen E-Autobauer.

