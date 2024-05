Seit April bewegt sich die Rheinmetall-Aktie nach einer Rallye mehr oder weniger seitwärts. Folgt demnächst wieder der Ausbruch nach oben? Das sollten Anleger jetzt wissen.

Die Auftragsbücher des Rüstungskonzerns Rheinmetall sind voll. Das bestätigt auch die die aktuelle Nachricht, dass Rheinmetall für das schwedische Unternehmen BAE Systems Bofors 48 geländegängige HX-Lastkraftwagen mit geschützter Fahrzeugkabine liefern soll. Das Volumen des Auftrags soll 71 Millionen Euro betragen und die Auslieferung im dritten Quartal 2024 beginnen. Neben der Lieferung kümmert sich das deutsche Unternehmen auch um die Service- und Instandsetzungsleistungen für die Fahrzeuge.

Die Fahrzeuge der HX-Familie werden dabei nicht nur in Schweden, sondern unter anderem auch in Ländern wie Deutschland, Australien, Dänemark oder Norwegen genutzt. Rheinmetall ist also auch international sehr gefragt.

Rheinmetall-Aktie springt an

Der neue Auftrag hatte dabei auch Auswirkungen auf das Wertpapier von Rheinmetall. Die Aktie schloss am Donnerstag mit einem Plus von über zwei Prozent und zählte zu den Spitzenwerten im DAX. Momentan notiert das Papier bei 530 Euro und kam seinem Allzeithoch bei rund 570 Euro wieder etwas näher.

Ist das jetzt aber wirklich der Startschuss für eine neue Rallye. Seit Jahresbeginn konnte das Papier schon über 80 Prozent zulegen, musste aber seit etwa zwei Monaten einige Gewinnmitnahmen verkraften und konnte im Chart keine eindeutige Richtung mehr einschlagen.

Die Zeichen für die Rüstungsbranche stehen gut

Dabei spricht einiges dafür, dass das Papier schon mal nach oben ausbrechen könnte. Denn die globalen Aufrüstungstendenzen dürften Rheinmetall noch über einen langen Zeitraum in die Karten spielen. Und Analysten sehen die Aktie mittelfristig schon weit über dem momentanen Allzeithoch.

Berenberg, Hauck und Aufhäuser sowie Goldman Sachs sehen das Papier alle bei Werten zwischen 590 und 680 Euro. Fairerweise muss aber auch gesagt werden, dass UBS oder Warburg Research mit ihren Kurszielen von um die 455 Euro weit unter dem aktuellen Wert liegen und die Aktie momentan nur halten würden. Zudem verlor die Aktie am Freitag schon wieder ein paar Prozentpunkte und könnte noch eine Weile im Stillstand verharren. Zum Verkauf rät derzeit aber kein Experte und fallende Kurse könnten für Anleger jetzt eine Chance zum Einstieg bieten.

Die Aktie von Rheinmetall finden Sie übrigens neben anderen ausgewählten Titeln im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE.

Lesen Sie auch: Tagesgeld und Festgeld - Bank-Experte verrät: Zins-Schock kommt im Juni und das sollten ALLE tun

Oder: J.P. Morgan Chef warnt: Die Märkte sind viel zu optimistisch – Droht ein Abverkauf?