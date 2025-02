Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall kann am Freitag deutlich gewinnen und setzt sich damit an die DAX-Spitze. Das sorgt für den Kursanstieg und darum müssen Anleger jetzt dennoch dringend aufpassen, was den Titel angeht.

Die Aktie von Rheinmetall ist am Donnerstag deutlich abverkauft worden, befindet sich allerdings am Freitag direkt wieder im Erholungsmodus.

Rheinmetall-Aktie hebt wieder ab

Grund dafür ist eine Stabilisierung des Titels, nachdem es in den vergangenen Tagen sehr volatil zugegangen war. Positiv hatte sich auf den Titel unter anderem die Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben der NATO-Mitglieder ausgewirkt.

Negativ dagegen hatten zuletzt die Friedensverhandlungen in der Ukraine, die potenzielle Reduzierung der US-Verteidigungsausgaben und Gewinnmitnahmen von Anlegern ins Kontor geschlagen.

Darum müssen Anleger jetzt bei Rheinmetall aufpassen

Doch trotz des Anstiegs am Freitag müssen Anleger bei Rheinmetall jetzt aufpassen. Denn auf keinen Fall darf das Anstiegs-Gap vom vergangenen Wochenende aus charttechnischer Sicht geschlossen werden. In einem solchen Fall könnte eine stärkere Korrektur drohen.

Dank der aktuell positiven Vorzeichen sieht es allerdings ohnehin danach aus, als würde das Papier in Richtung neuer Rekordhochs laufen.

Das spricht jetzt für die Rheinmetall-Aktie

Aber nicht nur die charttechnische Situation spricht jetzt für Rheinmetall. Einige Analysten wie Michael Raab von Kepler sehen noch massives Kurspotenzial für die Aktie bis auf über 1.000 Euro. Grund dafür sind vor allem die guten Aussichten und die extrem positive Auftragslage.

Aufgrund dessen ist übrigens auch BÖRSE ONLINE optimistisch und empfiehlt den Titel (ohne konkretes Kursziel) zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Es wird keine leichten Gewinne mehr an der Börse geben – Darum warnen Experten Anleger jetzt

Oder:

Tagesgeld-Anleger bei ING in Aufruhr: Es bleiben nur noch 4 Tage