Spekulationen um einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland haben zuletzt zu Gewinnmitnahmen bei Rheinmetall geführt. Ist der Abverkauf aber schon am Ende oder kommt es für Anleger noch schlimmer?



Anleger kennen das Spiel bei der Rheinmetall-Aktie schon. Nach Erreichen eines Allzeithochs oder bei einer ausgedehnten Rallye folgten in der Vergangenheit immer wieder Gewinnmitnahmen bei der Rüstungsaktie. So war es auch nach der letzten Bestmarke von 774,80 Euro. Verstärkt durch Gerüchte um mögliche Waffenstillstandsverhandlungen in der letzten Woche fiel das Papier auf aktuell 734,40 Euro zurück.

Zwar konnte sich der Titel am Montag und Dienstag stabilisieren, die Konsolidierung muss aber noch nicht abgeschlossen sein. Vor allem die Ende der Woche startende Münchener Sicherheitskonferenz dürfte bei der Rheinmetall-Aktie für Kursschwankungen sorgen. Unter eine Marke sollte das Papier aber möglichst nicht fallen.



Das wäre ein Problem für die Rheinmetall-Aktie

Sollten die Waffenstillstandsverhandlungen in den nächsten Wochen konkret werden, ist ein weiterer Absturz der Rheinmetall-Aktie nicht ausgeschlossen. Fällt das Papier unter die psychologisch wichtige Marke von 700 Euro, ist auch ein Rücksetzer auf um die 660 Euro nicht ausgeschlossen. Selbst dann ist der übergeordnete Aufwärtstrend bei Rheinmetall aber noch intakt.



Trend der Rüstungsaktien nicht verschwunden

Die Auftragsbücher bei Rheinmetall sind voll und die Aufrüstungstendenzen der westlichen Welt verschwinden nicht über Nacht oder mit einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges. Langfristig orientierte Anleger können also davon ausgehen, dass Rheinmetall an der Börse wieder steigen wird und auch ein Ausbruch über 775 Euro mittelfristig drin ist. Die Kursziele für die Aktie liegen teilweise weit über 800 Euro.



Lesen Sie auch: 31% Dividenden-Wachstum und 600% Anstieg möglich - Diese Aktien dürfen Sie nicht ignorieren



Oder: Niedrige Bewertungen, massive Chancen – Aktien aus diesem Land sind laut Analysten jetzt ein Kauf