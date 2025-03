Schon auf die Entwicklung der GameStop-Aktie hatten Nutzer des Onlineforums Reddit einen großen Einfluss. Und auch bei Rheinmetall gibt es eine – ungewöhnlich – aktive Community. Wird das für Anleger zu Gefahr?



Reddit und die Börse verbinden viele Anleger mit den wilden Kurssprüngen bei der GameStop-Aktie, die über Jahre immer wieder für Schlagzeilen sorgten. Eine im wahrsten Sinne des Wortes investierte Gemeinschaft sprach sich damals in den Online-Foren der Plattform zu gezielten Käufen der Aktie ab, um unter anderem Hedgefonds ein Schnippchen zu schlagen. Denn eigentlich befand sich der Kurs der Amerikaner im freien Fall und das Geschäftsmodell des Unternehmens erschien aus der Zeit gefallen.

Ganz vergleichen lässt sich die Situation mit Rheinmetall nicht, immerhin profitiert das deutsche Rüstungsunternehmen tatsächlich von vielen Aufträgen und geplanten Investitionssummen in die europäische Verteidigung. Aber auch Rheinmetall hat auf Reddit eine sehr aktive Community, die sogar mit einem eigenen Vokabular überrascht.



Rheinmetall-Aktie wird zu Rheiner oder Rheini

Vor allem in dem deutschen Sammelforum „wallstreetbetsGER“ mit über 120.000 Mitgliedern finden sich gerade in den letzten Wochen zahlreiche Beiträge mit der Überschrift „Rheiner“ oder „Rheini“, die sich um die deutsche Rüstungsaktie drehen. Dort lautet dann mal eine Frage, ob jemand Rheiner gesehen hat und ob er gerade Pause macht – was bedeutet, dass die Rallye bei Rheinmetall gerade stagniert. Ein anderer Beitrag titelt „Rheiner bitte achte auf einen Blutdruck“, als die Aktie vor einiger Zeit an der Börse steil ging.

Vor allem wird in dem Forum aber viel über hochspekulative Geschäfte und Hebelprodukte gesprochen („Perfekter Rachehebel für Rheinmetall“). Ein Artikel der Finanzplattform „Capital“ listet noch weitere Beispiele auf. Kann diese Entwicklung – ähnlich wie bei GameStop – zu einer Gefahr für alle anderen Anleger werden?



Rheinmetall ist nicht wie GameStop

Zunächst eine beruhigende Nachricht für alle Nicht-Reddit-Nutzer. Gezielte Pläne der Schwarmintelligenz zum Kauf oder Verkauf von großen Aktienmengen finden sich auf der Plattform bei einer Stichprobe nicht. Tatsächlich haben viele Beiträge nur eine überschaubare Anzahl an Reaktionen und die beschäftigen sich vor allem mit der aktuellen Situation bei Rheinmetall. Zudem stand hinter der Entwicklung bei GameStop auch ein politisches und gesellschaftliches Statement, das hier (noch) nicht zu beobachten ist.

Dennoch sollten Anleger die Macht des Internets nicht unterschätzen. Und bekanntlich ist die Rheinmetall-Aktie unter vielen Anlegern auch aufgrund von moralischen Bedenken immer ein heiß diskutiertes Thema. Ein Blick zu Reddit kann sich also immer mal lohnen – und sei es nur, um gut unterhalten zu werden.



Lesen SIe auch: Bitcoin oder Gold? Welche Anlage jetzt vom FED-Kurswechsel am meisten profitiert



Oder: Nach großer Unsicherheit: Morgan Stanley verrät, wie es jetzt an der Börse weitergeht