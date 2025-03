An der Börse herrscht aktuell große Unsicherheit darüber, wie es weitergehen soll, denn die Aussichten sind trüb und die Kurse schwanken deutlich. Doch nun hat die Investmentbank Morgan Stanley in einer neuen Studie ihre Prognose dazu veröffentlicht, wie es jetzt an den Märkten weitergehen soll.

Der Aktienmarkt befindet sich aktuell in der Korrektur und mit Blick auf eine potenzielle Rezession in den USA, mögliche Handelskriege etc. fehlt es an Fantasie, woher jetzt eine Erholung kommen oder wie es überhaupt weitergehen soll.

Allerdings hat die Investmentbank Morgan Stanley in einer kürzlich veröffentlichten Studie nun eine eindeutige Prognose veröffentlicht.

Morgan Stanley verrät, wie es jetzt an der Börse weitergeht

So erwarten die Experten nach dem deutlichen Abverkauf eine Erholung an den Märkten, speziell da viele Werte laut RSI-Indikatoren inzwischen deutlich überverkauft sind und saisonale Trends auf steigende Kurse hindeuten.

„Die wichtigere Frage ist, ob sich eine solche Rallye zu etwas Dauerhafterem entwickeln und das Ende der Volatilität markieren wird, die wir seit Jahresbeginn erlebt haben“, sagte Michael Wilson, Stratege bei Morgan Stanley. „Die kurze Antwort lautet: wahrscheinlich nicht.“

So erwarten Wilson und sein Team eine weiter andauernde, schwierige Marktphase im Verlauf des Jahres 2025. Faktoren sind laut den Experten einerseits die charttechnischen Gegebenheiten, denn der S&P500 hat erstmals seit Langem seinen 200-Tage-Durchschnitt unterschritten. Andererseits dürften die Themen Zölle, Wirtschaftsentwicklung & Co. die Kurse weiter belasten.

Wilson schrieb: „Unterm Strich erscheint eine kurzfristige Erholung vom unteren Ende unserer Spanne von 5.500 bis 6.100 Punkten nach der Kursentwicklung vom Freitag wahrscheinlicher. Sie wird zudem von Aktien geringerer Qualität angeführt. Dieser Faktor stützt meine sekundäre Einschätzung, dass die aktuelle Erholung wahrscheinlich keine neuen Höchststände erreichen wird, bis sich die zahlreichen Wachstumshindernisse umkehren oder die Geldpolitik erneut gelockert wird.“

Bleibt es jetzt an der Börse ungemütlich?

Dementsprechend könnte es abgesehen von einer kurzfristigen Erholung an der Börse ungemütlich bleiben, wenn es nach der These von Morgan Stanley geht.

