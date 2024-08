Die Rheinmetall-Aktie hat auch zu Beginn der neuen Wochen seinen positiven Börsentrend bestätigt und steigt weiter in Richtung Bestmarke. Zwei Dinge könnte dem Titel dabei jedoch noch in die Quere kommen.

Die Aktie von Rheinmetall war letzte Woche noch eines der größten Opfer des DAX-Absturzes, zwischenzeitlich ging es für die Papiere weit unter die zuvor verteidigte Marke von 500 Euro. Danach konnte sich die Aktie aber sehr schnell wieder erholen. Zudem sorgten gute Quartalszahlen dafür, dass der Titel mittlerweile nicht nur wieder über die 500 Euro-Marke klettern konnte, sondern mit aktuell rund 548 Euro sogar nah an das im April erreichte Allzeithoch bei etwa 571 Euro herankommt.

Zudem gab eine Kaufempfehlung des Analysehauses Warburg Research der Aktie Auftrieb. Dort wurde das Kursziel für Rheinmetall von 468 auf 600 Euro erhöht. Auf dem Weg zur Bestmarke könnte Rheinmetall aber noch zwei Probleme erwarten, die sowohl kurz- als auch langfristige Anleger betreffen.

Staatliche Beteiligung und Risiko von Abverkauf?

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Wochenende berichtete, soll es in der Regierung Stimmen geben, die für eine Beteiligung des Bundes am Rüstungskonzern sind. Zwar wurde so eine Idee von Seiten der FDP nach Angaben des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) schnell wieder dementiert, die Meldung ist jetzt aber da und könnte langfristige Anleger verunsichern. Denn ein Einstieg des Landes wäre mit staatlichen Regulierungen wie Prüfaufträge verbunden.

Aber auch Anleger, die nicht einen so langen Anlagehorizont haben, sollten aufpassen. Zuletzt erlebte die Rheinmetall-Aktie trotz guter Zukunftsaussichten kurz nach dem Erreichen des Allzeithochs zwei größere Gewinnmitnahmen, die den Kurs zeitweise weit nach unten drückten. Es ist nicht auszuschließen, dass so ein Szenario bei weiter steigenden Kursen wieder droht, obwohl die Quartalszahlen viel für die Zukunft versprechen.

Rheinmetall ein stabiles Investment?

Aber selbst bei einer weiteren Gewinnmitnahme sind die Aussichten für Rheinmetall gut. Viele Analysten halten noch Kursziele von über 600 und teilweise sogar über 700 Euro für möglich. Zuletzt hat sich die Aktie zudem äußerst resilient gezeigt und Panikverkäufe aufgrund einer allgemeinen Unsicherheit an den Märkten schnell ausgeglichen. Die Aktie zählt damit auch zu den Werten, die sich im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE wiederfinden - falls Sie nicht nur auf eine einzelne Aktie setzen und ihr Portfolio diversifizieren möchten.