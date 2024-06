Die Dividenden-Saison nähert sich dem Ende, doch im Juni können Anleger sich nochmal sehr hohe Dividenden sichern. Zudem zahlt auch eine deutsche Aktie über 10 Prozent Dividendenrendite.

Bis zu 10,94 Prozent Dividendenrendite im Juni - Auf diese Aktien sollten Anleger achten

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen Pro Jahr 7c Solarparken 3,80% 07.06. 1 aegas 6,35% 05.06. 2 Amundi 5,83% 03.06. 1 B2Gold 5,54% 11.06. 4 Cancom 3,24% 06.06. 1 Devon Energy 4,95% 14.06. 4 Energean 8,20% 06.06. 1 Evonik 5,86% 05.06. 1 Hawesko 6,35% 13.06. 1 Kellanova 3,88% 03.06. 4 Kohl´s 7,37% 12.06. 4 Main Street 8,54% 06.06. 12 Mutares 4,36% 05.06. 1 NextEra 2,47% 03.06. 4 OMV 10,94% 05.06. 1 Orange 6,59% 04.06. 2 Patrizia 3,96% 13.06. 1 PepsiCo 2,92% 07.06. 4 Porsche Holding 5,15% 12.06. 1 ProCredit 6,60% 05.06. 1 Sixt Vz. 10,39% 13.06. 1

In der Tabelle sehen Anleger, dass die österreichische OMV-Aktie sogar 10,94 Prozent Dividendenrendite im Juni zahlen soll. Seit Februar befindet sich das Unternehmen, welches Tankstellen betreibt und der führende Erdgas- und Erdöl-Konzern in Mittel- und Osteuropa ist, in einem schönen Aufwärtstrend. Zwar korrigierte die Aktie in den vergangenen Tagen etwas, doch solange die OMV-Aktie über der 50-Tage-Linie bleibt, ist alles in Butter. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der OMV-Aktie mit einem Kursziel von 53 Euro und einem Stoppkurs bei 36,20 Euro.

Doch auch diese deutschen Aktien zahlen Riesen-Dividenden im Juni:

Deutsche Aktien mit Riesen-Dividenden im Juni

Denn tatsächlich zahlen auch sehr viele deutsche Aktien im Juni ihre Dividenden. Die obige Liste stellt derweil nur eine Auswahl dar, doch mit 7C Solarparken, Cancom, Evonik, Hawesko, Mutares, Patrizia, Porsche SE, Pro Credit und Sixt Vz. befinden sich sehr viele spannende deutsche Aktien mit schönen Dividenden in der Liste.

Vor allem die Dividendenrendite von 10,39 Prozent bei der Sixt-Aktie sieht verlockend aus. Dabei befindet sich die Sixt-Aktie schon seit Jahren eher in einem Seitwärtstrend. Die Aktie scheint sich also eher für Dividendensammler zu lohnen. Dennoch rät auch BÖRSE ONLINE seit geraumer Zeit zum Kauf. Das Kursziel schraubten wir zuletzt von etwas hohen 95 Euro, auf immer noch 80 Euro herunter, raten aber weiter zum Kauf. Das Kurspotenzial bleibt mit rund 33 Prozent hoch.

Eine deutsche Aktie mit hoher Dividendenrendite und einem sehr guten Momentum ist hingegen die ProCredit-Aktie. Das Unternehmen, welches sich auf KMUs in der Landwirtschaft und Produktion konzentriert und neben Firmenkrediten auch weitere Dienstleistungen anbietet, befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 13,00 Euro, was noch etwas mehr als 30 Prozent ausmacht. Die Dividendenrendite ist mit 6,60 Prozent angenehm hoch.

So sehen Anleger, dass es einige sehr spannende und auch sehr hohe Dividenden im Juni zu ergattern gibt. Neben einer hohen Dividendenrendite ist es aber auch ratsam auf Aktien zu setzen, die sich in einem schönen Aufwärtstrend befinden.

Hinweis zu Dividenden im Juni 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Juni 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Juni 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Juni. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Juni 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.