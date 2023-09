Unternehmensprofil

ProCredit bezeichnet sich als eine Gruppe von entwicklungsorientierten Geschäftsbanken, die in Südost- und Osteuropa und Südamerika sowie in Deutschland als Bank tätig sind. Eigenen Angaben zufolge ist die Obergesellschaft des Konzerns, die ProCredit Holding, u.a. verantwortlich für das strategische Management, die Kapitalausstattung, das Berichtswesen und das Risikomanagement; außerdem fungiert sie aus regulatorischer Sicht als übergeordnetes Unternehmen. Die Gruppe konzentriert sich auf KMU in den Bereichen Landwirtschaft und Produktion mit einem jährlichen Umsatzvolumen von 50.000 bis über 2,0 Mill. Euro. Diesen Kunden bietet die Gruppe eine vollständige Palette von Firmenkrediten (in der Regel zwischen 30.000 und 3,0 Mill. Euro) und Einlagenprodukten an. Ergänzende Finanzdienstleistungen betreffen E-Banking, Card Services, das Liquiditätsmanagement, Dienstleistungen im Bereich Lohnabrechnung, das Dokumentengeschäft sowie Dienstleistungen auf dem Gebiet Personal Banking.

Offizielle Webseite: www.procredit-holding.com