Mehr als 300 Prozent Kurspotenzial. So viel Rendite versprechen Aktien aus dem MDAX, wenn man ihren Abstand zum 52-Wochen-Hoch zugrundelegt. Wir haben alle Aktien des Index untersucht - die große Tabelle finden Sie unten. Von Roland Frank und Marian Kopocz

MDAX-Kurspotenziale

Aktien mit dem höchsten Kurspotenzial im MDAX

Geht man nach dem 52-Wochen-Hoch des MDAX, so fällt auf, dass der gesamte Index 56 Prozent nach oben gehen könnte, um den alten Rekordstand zu erreichen. Es gibt einige Aktien wie etwa Hella oder Aixtron, die sogar ganz nah an ihrem 52-Wochen-Hoch handeln. Doch es gibt auch einige Aktien, die deutlich darunter liegen. Natürlich gilt nicht für jede Aktie, dass sie ihr 52-Wochen-Hoch bald wieder erreicht. Doch wenn dem so wäre, dann ergeben sich daraus sehr hohe Kurspotenziale.

Am stärksten gefallen sind nämlich die Aktien von Varta, Kion und Hellofresh. Alle drei müssten deutlich mehr als 300 Prozent aufholen, um ihr 52-Wochen-Hoch zu erreichen.

Für Anleger kann aber auch das 52-Wochen-Tief interessant sein. Und hier fällt auf, dass Vantage Towers, Freenet, Telefonica Deutschland und United Internet ganz nah an ihren Tiefständen notieren. Interessanterweise sind dies alles Telekom-Werte.