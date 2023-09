Unternehmensprofil

Die KION GROUP AG ist einer der weltweit größten Anbieter von Logistiklösungen, Lagertechnik- und Flurförderzeugen (vor allem Gabelstapler). Das Produktportfolio umfasst die globalen Marken Linde und STILL sowie die Marke Baoli des chinesischen Joint Ventures KION Baoli (Jiangsu), über das der Konzern der größte ausländische Gabelstaplerproduzent in China ist. Als regionalen Marken gelten Fenwick (Frankreich), Voltas MH und OM-STILL (Italien). KION produziert in mehr als 25 Werken in rund einem Dutzend Ländern. Hinzu kommen diverse Forschungs- und Entwicklungszentren sowie mehr als 1.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte. Der Vertrieb, der auch Service- und Systemlösungen sowie Finanzierungsangebote beinhaltet, erfolgt in mehr als 100 Ländern weltweit. Das operative Geschäft gliedert der Konzern in die Segmente "Industrial Trucks & Services", "Supply Chain Solutions" und " Corporate Services".

Offizielle Webseite: www.kiongroup.com