Mit einem Plus von fast vier Prozent steht die RWE-Aktie am Dienstag an der DAX-Spitze. Diese Nachrichten rund um erneuerbare Energien und die Dividendenpolitik bewegen den Wert jetzt. Ein klares Kaufsignal für Anleger?

Auf seinem Kapitalmarkttag hat RWE spannende Neuigkeiten für Aktionäre vermeldet und den Wert damit an die DAX-Spitze gehoben. Das sind die überraschenden Ergebnisse:

RWE mit mehr Investitionen in grüne Energie

Bei RWE läuft es exzellent, was sich auch in 108 Prozent Kursperformance innerhalb der vergangenen fünf Jahre ausdrückt. Aufgrund einer guten Entwicklung und einer reichlich angefüllten Kasse will der DAX-Konzern aber nun aufs Gaspedal drücken.

Denn bis 2030 will RWE seinen Fokus auf Ökostrom noch stärker ausbauen. Insgesamt sollen in den kommenden sechs Jahren deshalb 55 Milliarden (zuvor 50 Milliarden) Euro in den Ausbau der Produktion erneuerbarer Energien investiert werden. So sollen die Kapazitäten auf fast 65 Gigawatt verdoppelt werden, wie es vom Management am Dienstag hieß:

"Die große Entwicklungspipeline ermöglicht es RWE, die attraktivsten Projekte mit Blick auf Rendite und Risikoprofil auszuwählen, um ihr Portfolio bis 2030 um mehr als 30 Gigawatt auszubauen.”

RWE-Aktie beflügelt von Aussagen zur Dividende

Allerdings wurden nicht nur die Investitionspläne des Konzerns positiv aufgenommen. Auch die Pläne für das Ergebnis und die Dividende verleiteten Anleger am Dienstag zum Kauf des Papiers.

Konkret soll sich das bereinigte EBITDA bis 2030 auf insgesamt neun Milliarden Euro steigern, während die Dividende im selben Zeitraum jährlich zwischen fünf bis zehn Prozent anwachsen soll.

Ist das ein Kaufsignal für die RWE-Aktie?

Unter dem Strich also sehr positive Nachrichten für die Aktie von RWE, die im Zuge dieser guten Stimmung auch die 200-Tage-Linie bei 38,54 Euro überspringen kann. Sollte sich dieser Durchbruch übrigens als nachhaltig erweisen, dann könnte der Titel auch bald die psychologisch wichtige Marke von 40 Euro in Angriff nehmen.

Aufgrund der zudem weiterhin günstigen Bewertung von KGV 11 und einer Dividendenrendite von 2,7 Prozent spricht einiges für ein Kaufsignal bei dem Titel. Übrigens empfiehlt Börse Online diesen schon seit Längerem zum Kauf. Aktuelles Kursziel: 60 Euro.

