In den vergangenen 48 Stunden stand die RWE-Aktie ganz besonders im Fokus. Gut getan hat es dem Papier zwar noch nicht, doch viele Analysten sehen ein großes Potenzial für RWE. Was jetzt wichtig wird.

Wie RWE heute bekannt gab, sollen drei Braunkohlekraftwerke wieder in Betrieb gehen, damit die Stromversorgung im Winter gesichert sei, wie Reuters meldete. Konkret geht es um die Kraftwerke Niederaußem E und F und um Neurath C. RWE teilte mit, dass die Kraftwerke, welche sich aktuell in der Sicherheitsbereitschaft befinden, Anfang Oktober wieder ans Netz gehen sollen.

Bereits am Wochenende hatte RWE verkündet, einen ersten Liefervertrag über Flüssigerdgas (LNG) in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen zu haben. Eine erste Fuhre der insgesamt 137.000 Kubikmeter LNG soll im Dezember 2022 im LNG-Terminal Brunsbüttel eintreffen. Langfristig soll die Menge an LNG, welche insgesamt in Deutschland aus verschiedenen Ländern ankommt, deutlich steigen. LNG hat den Vorteil, nur ein Sechshundertstel des Volumens von Erdgas zu besitzen und kann somit per Schiff und LKW sowie Zug transportiert werden. Ein Megatrend für die Zukunft.

RWE Aktie unter der Lupe

Trotz dieser guten Nachrichten wollte die RWE-Aktie noch nicht anziehen. Sie verlor am heutigen Handelstag sogar rund 1,5 Prozent. Insgesamt ist die RWE-Aktie mit einem KGV von 15,3 und einer Dividendenrendite von 2,34 Prozent gut bewertet. Zudem kommt RWE eine Schlüsselrolle in der Energieversorgung von Deutschland zu.

Dabei sind auch die Analysten bei Bloomberg mehrheitlich positiv gestimmt. 23 raten zum Kauf der Aktie, drei zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52 Euro und bietet somit rund 32 Prozent Potenzial.

Auch der Chart (siehe unten) wirkt eher bullisch. Die Aktie von RWE kann sich über der 200-Tage-Linie behaupten und bildet einen stabilen Aufwärtstrend.

In den Trend LNG investieren

Wer breiter in den Trend Flüssigerdgas investieren möchte, der kann sich den BÖRSE ONLINE Flüssiggas Index ansehen. Zwar befindet sich RWE nicht in diesem Produkt mit der WKN: DA0ABN, doch Anleger erhalten hier 20 Aktien in einem Korb, die vom Megatrend LNG in Zukunft profitieren dürften.