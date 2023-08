Auch in der Woche vom 28. August bis 03. September gehen wieder einige Aktien Ex-Dividende und schütten anschließend kräftig an die Aktionäre aus. Wer dabei sein will, muss schnell sein, denn diese Titel handeln bald mit einem Dividendenabschlag.

Wer Dividendenjäger ist, der muss schnell sein, denn viele spannende Unternehmen mit kräftigen Ausschüttungen gehen in dieser Woche ex-Dividende. Gerade nach den dividendenschwachen Monaten Juli und August dürfte dies vielen Anlegern wieder guttun.

Saftige Dividenden von bis zu 9 Prozent

Vor allem bei diesen drei Titeln können Anleger einen Blick riskieren, da diese nicht nur attraktive Dividenden bieten, sondern auch ansonsten sehr spannend sind:

STAG Industrial (Dividendenrendite: 4,2 Prozent)

So erhalten zum Beispiel die Anleger eine Ausschüttung, welche am 30.08. die Aktien von STAG Industrial halten.

STAG Industrial ist ein REIT der sich vorwiegend auf Industrieimmobilien konzentriert und langfristige, auf die Inflation angepasste Mietverträge vorweisen kann. Zudem bietet das Unternehmen hier eine monatliche ausgeschüttete Dividende mit einer Rendite von 4,2 Prozent.

Kraft Heinz (Dividendenrendite: 4,3 Prozent)

Allerdings haben Anleger diese Woche die Chance noch mehr Dividende zu erhalten nämlich mit Kraft Heinz. Der Konzern ist vor allem für sein Ketchup berühmt, aber eigentlich mit Marken wie Capri Sonne oder Philadelphia in allen Bereichen des Basiskonsums aktiv.

Spannend macht den Titel vordergründig die Bewertung mit KGV 13 und einer Dividendenrendite von 4,3 Prozent. Interessant ist aber auch, dass der größte Anteilseigner des Konzerns Warren Buffett ist, der mit Berkshire Hathaway 26,6 Prozent des Unternehmens hält. Die Aktie geht am 31.08. Ex-Dividende.

Freehold Royalties (Dividendenrendite: 7,5 Prozent)

Die mit Abstand höchste Dividende unter diesen Titel gibt es für Investoren aber bei Freehold Royalties. Hierbei handelt es sich um eine amerikanische Holding, welche vor allem Förderrechte für Erdgas- und Erdölvorkommen besitzt und verleiht.

Dadurch entsteht bei dem Unternehmen ein massiver Cashflow, welcher auch zu einer hohen Ausschüttung führt. Wer hier dabei sein will, der sollte den Titel vor dem 30.08. im Depot haben.

In stabile Dividendenaktien investieren?

Das geht jetzt mit dem Börse Online Globale Dividenden-Stars Index

Lesen Sie auch:

Günstige Aktien mit bis zu 10,09 Prozent Dividendenrendite – Banken mit niedrigem KGV und hoher Dividende

Oder:

Bisher völlig krisenresistent: Sichern Sie sich diese Top-Aktie mit 5 Prozent Dividendenrendite