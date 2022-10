Die SAP-Aktie beginnt den Handel am Dienstag mit einem Plus von mehr als drei Prozent. Ist dies der langersehnte Turnaround für die deutsche Software-Aktie? Und wie weit kann die Rally jetzt gehen?

Nach den SAP Quartalszahlen zum dritten Quartal zeigen Anleger sich begeistert und kaufen die SAP-Aktie. Der Software-Konzern, welcher sich gerade im Umbruch befindet und schwere Monate hinter sich hat, verdient mittlerweile deutlich mehr mit dem avisierten Cloudgeschäft. So sei das Cloud-Geschäft im abgelaufenen Quartal währungsbereinigt um 25 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro gestiegen, während der gesamte Konzernumsatz um fünf Prozent auf 7,84 Milliarden Euro zulegte.

Interessant ist für SAP, dass der Auftragsbestand der Cloud-Sparte sogar auf 11,27 Milliarden Euro stieg, was einem Anstieg um 26 Prozent bedeutet. Bei dem für SAP sehr wictigen Software-Produkt S4/Hana habe sich der Auftragsbestand sogar auf 2,66 Milliarden Euro verdoppelt. Zudem seien viele der Kunden Neukunden, was positiv ist. Und das zeigt sich auch bei der SAP-Aktie.

Einschätzung zur SAP-Aktie

Die SAP-Aktie legte am Dienstagmorgen stark los und befindet sich mit mehr als drei Prozent im Plus. Auch wenn der Betriebsgewinn von SAP währungsbereinigt um acht Prozent auf 2,1 Milliarden Euro fiel, so zeigten sich Anleger doch von der Zukunft beeindruckt. Denn das Cloud-Geschäft wächst endlich stärker, der scheidende Finanzchef Luka Mucic stellte für das vierte Quartal ein Rekordergebnis in Aussicht, weil es geringere Investitionen und niedrigere Steuerzahlungen gebe. Zudem erwartet er auch für das kommende Jahr eine deutliche Steigerung des Wachstums und der Ergebnisse. Also legt das Papier an der Börse zu.

Und mit einem KGV von 17,7, sowie einer Dividendenrendite von 2,23 Prozent ist die SAP-Aktie attraktiv bewertet. Deswegen rät BÖRSE ONLINE auch zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 110 Euro. Anleger setzen einen Stopp bei 69 Euro.