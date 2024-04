Am Montag nach Börsenschluss hat das DAX-Schwergewicht SAP seine Quartalszahlen vorgelegt. In diesem Artikel erfahren Sie, was konkret gemeldet wurde und wie die Aussichten für die Aktie in den kommenden Wochen sind.

Mit Spannung legte SAP am Montag zum Start in die Berichtssaison seine Zahlen zum ersten Quartal vor. Diese wurden von Anlegern mit besonderer Sorgfalt beachtet, immerhin ist SAP mit rund 13 Prozent der am höchsten gewichtete DAX-Wert und beeinflusst deutlich die Performance des Index.

Das wurde konkret gemeldet:

SAP-Aktie mit Zahlen

Kurz nach 22 Uhr legte SAP seine Zahlen vor. Dabei überzeugte der Umsatz, der mit 8,04 Milliarden Euro leicht über den Erwartungen von 8,03 Milliarden Euro lag. Deutlich schlechter sah es bei den Gewinnen aus. Wegen der Umbaukosten von 2,2 Milliarden Euro stand bei SAP am Ende ein Verlust zu Buche.

Durch zusätzlich hohe Kosten für aktienbasierte Vergütungen (die bei SAP seit Neuestem gegen den operativen Gewinn zählen) verpasste das Unternehmen die Gewinnschätzungen der Analysten. Konkret verbuchte man beim bereinigten EBIT einen Anstieg um 16 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro,

SAP bestätigt Ausblick

Positiv und der Grund dafür, dass es nachbörslich zu keinem Abverkauf kam, war die Entwicklung in der Cloudsparte. Hier legte SAP beim Umsatz um fast ein Viertel auf 3,93 Milliarden Euro zu und lag damit im Rahmen der Erwartungen.

Angesichts dieser Ergebnisse konnte das Unternehmen anschließend seine Jahresziele bestätigen und die Aktie stieg nachbörslich um 0,64 Prozent, nachdem sie zuvor abverkauft worden war.

Doch die Frage, die sich stellt, ist: Wie geht es jetzt mit der Aktie weiter?

Auf aussichtsreiche Technologiewerte setzen?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index

Kommt bei SAP jetzt die Rallye zu neuen Rekordhochs?

SAP hat Zahlen mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen geliefert und seine Wachstumsprognose bestätigt. Dementsprechend ist grundsätzlich die Chance gegeben, dass sich der Wert auf Basis dieser soliden Zahlen weiter nach oben entwickelt.

Charttechnisch muss dazu allerdings ein Ende der Konsolidierung erfolgen (diesen Chart finden Sie auf TradingView):

TradingView SAP Chart 1 Jahr

Erst wenn dies geschafft ist, besteht bei dem Wert die Chance wieder zu neuen Hochs zu laufen. Zumindest die Analysten sind optimistisch für den Titel und sehen 12,5 Prozent Kurspotenzial bis auf 187 Euro. Dies wäre ein neues Rekordhoch.

Lesen Sie auch:

Nicht Aktien und Immobilien – Auf diese Anlage sollten Sie laut Star-Autor Robert Kiyosaki setzen

Oder:

1, 2 und 5 Jahre hohe Festgeld Zinsen mit diesen Angeboten oberhalb der Inflation kassieren