Nach starken Zahlen rauscht die SAP-Aktie nach oben und erklimmt abermals ein neues Rekordhoch. Was die Zahlen bedeuten und ob Anleger jetzt lieber Gewinne mitnehmen oder nachkaufen sollten.

Vorbörslich befindet sich die SAP-Aktie mehr als vier Prozent im Plus bei 156 Euro. Der Grund dafür sind die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal und für das Gesamtjahr 2023 sowie ein guter Ausblick:

SAP-Zahlen und Ausblick für 2024 überzeugen Anleger

Im vierten Quartal legte der wichtige Cloud-Umsatz nochmal um 20 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro zu. Damit war der Zuwachs beim Cloud-Geschäft maßgeblich für die fünf prozentige Steigerung des Gesamtumsatzes auf 8,47 Milliarden Euro bei SAP. Dadurch stieg der Gewinn je Aktie um 60 Prozent auf 1,02 Euro.

Und im Gesamtjahr 2023 stieg der Cloud-Umsatz ebenfalls um 20 Prozent, der gesamte Umsatz um sechs Prozent und der Gewinn je Aktie um 10 Prozent auf 3,08 Euro. Dazu sagt CEO Christian Klein: "„SAP hat geliefert: Wir haben unsere Prognose für 2023 in allen wichtigen Kennzahlen erreicht oder übertroffen. Basierend auf einem hervorragenden Auftragseingang wuchs unser aktueller Cloud-Auftragsbestand um 27 % – ein Allzeithoch. Wir sind zuversichtlich, was die Aussichten des Unternehmens im Jahr 2024 angeht."

Doch noch mehr verzückte Anleger der Ausblick auf 2024 und das Aktienrückkaufprogramm:

SAP-Ausblick 2024 und Aktienrückkaufprogramm

Denn nach rund 14 Milliarden Euro Cloud-Umsatz in 2023 will SAP in 2024 um 24 Prozent bis 27 Prozent auf 17,0 Milliarden Euro bis 17,3 Milliarden Euro wachsen. Der Gesamtumsatz soll zwischen 8 Prozent und 10 Prozent wachsen und in einer Range von 29,0 bis 29,5 Milliarden Euro eintreffen. Dabei soll der operative Gewinn um 17 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro bis 7,9 Milliarden Euro zulegen. Zwar erwartet SAP beim Free Cashflow mit 3,5 Milliarden Euro rund zwei Milliarden Euro weniger als 2023, dies habe aber mit Rückstellungen und dem Aktienrückkaufprogramm zu tun. Denn dieses läuft bereits seit Mai 2023 und soll bis zum 31. Dezember 2025 laufen. Aktuell wurden rund 950 Millionen Euro der geplanten 5 Milliarden Euro ausgegeben, weswegen SAP noch weiter kräftig eigene Aktien zurückkaufen dürfte.

Doch was sollten Anleger jetzt tun?

SAP-Aktie jetzt weiter kaufen oder Gewinne mitnehmen?

Da die Analysten weiter mit steigenden Umsätzen und Gewinnen rechnen und SAP dies nun auch mit dem Ausblick bestätigt hat, können Anleger weiter zukaufen. Zwar kann es nicht schaden, mal Teilgewinne mitzunehmen, wenn man auf hohen Gewinnen sitzt. Doch man braucht auf keinen Fall die gesamte Position der SAP-Aktie verkaufen und kann auch mit einem Stop-Loss arbeiten. Grundsätzlich dürfte der Aufwärtstrend der SAP-Aktie erstmal weitergehen, denn das Papier bildet unermüdlich neue höhere Hochs - ein gutes Zeichen. Zwar ist das aktuelle Kursziel der Analysten bei Bloomberg erreicht, doch Anleger lassen sich davon nicht beirren. BÖRSE ONLINE rät aktuell zum Kauf der SAP-Aktie mit einem Kursziel von 165 Euro.

