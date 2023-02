Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: SAP. Ist der deutsche Softwareriese fantasielos und träge geworden oder steckt hier viel mehr drin, als viele Anleger denken?

SAP gilt als der wichtigste von sehr wenigen deutschen Softwarekonzernen. Seinen Kunden bietet man die Möglichkeit durch Geschäftssoftwarelösungen verschiedene Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinaus zu organisieren, Aktuell größter Konkurrent im Markt ist der Anbieter Salesforce.

Keine Fantasie?

Doch immer wieder werfen Medien und Analysten der Aktie von SAP vor, dass es sich hierbei um einen schlafenden Riesen handelt, welcher sich auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruht. Und tatsächlich scheinen die Aktivitäten des wachsenden Konzerns immer behäbiger geworden zu sein, was allerdings auch ein normaler Prozess ist.

SAP aber vorzuwerfen, die Aktie hätte keine Fantasie in sich, ist nicht korrekt. So ist das Unternehmen schon seit Längerem in einem der Wachstumsmärkte per se aktiv, nämlich der Cloud. Dieses Feld ist auch der Wachstumstreiber des Konzerns und kann jährlich zweistellige Steigerungsraten verbuchen.

Kostensparprogramm & Stellenabbau

Dazu kam in der Vergangenheit, bei der Meldung der letzten Quartalszahlen, eine Nachricht, die vor allem jenen gefallen dürfte, welche sagen SAP hätte sich “fett gefressen”. So kündigte das Unternehmen aufgrund der schwierigen makroökonomischen Situation ein Kostensparprogramm und Mitarbeiterentlassungen an.

So kündigte Chef Christian Klein an, weltweit 3000 Stellen abzubauen, 200 davon in Deutschland, was eine Entlassungswelle im Bereich der zwei bis drei Prozent ist.

Abspaltungsfantasien durch SAP-Tochter Qualtrics

Außerdem gibt es noch Aufspaltungsfantasien, denn SAP will die eigene Tochter Qualtrics abstoßen. 2019 hatte man das Geschäft für acht Milliarden Euro übernommen und dürfte es nun für sieben Milliarden wieder verkaufen, da die Integration des Marktforschungsbereiches gescheitert ist.

Erste Interessenten gibt es bereits. So könnte zum Beispiel das Private Equity Unternehmen Silver Lake, die schon 14,9 Prozent an der SAP-Tochter Qualtrics halten, ein Übernahmeangebot machen.

SAP-Aktie: jetzt ein Kauf?

Ist die SAP Aktie aber jetzt ein Pflichtkauf? Definitiv nicht. Das Unternehmen bietet aufgrund der günstigen Bewertung und der gerade aufgezählten Kursfantasien einige Chancen, vor allem mit Blick auf Konkurrenz wie Salesforce. Ob die Aktie aber ins Portfolio gehört bleibt eine individuelle Entscheidung.

