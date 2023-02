Sowohl die Allianz-Aktie als auch die Bayer-Aktie weisen sehr angenehme Bewertungen auf. Beide haben niedrige KGVs und hohe Dividenden zu bieten. Doch auf welche Aktie sollten Anleger jetzt lieber setzen?

In den vergangenen zehn Jahren erhöhte die Allianz ihre Dividende je Aktie von 4,50 Euro auf 11,40 Euro. Dahingegen ging die Ausschüttung bei Bayer mal ordentlich rauf und dann aber auch wieder runter. Doch wie sieht es konkret aktuell bei den beiden DAX-Schwergewichten aus?

Die Bayer-Aktie

Aktuell kommt die Bayer-Aktie auf ein KGV von 7,80 und auf eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent. Dabei soll der Gewinn je Aktie in diesem Jahr leicht sinken, bevor er 2024 steigen soll. Bei Bloomberg schätzen die Analysten die Zukunft der Aktie aber ganz gut ein. 18 Analysten raten zum Kauf der Pharma-Aktie, sieben zum Halten und niemand zum verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 76,42 Euro bietet somit noch rund 29 Prozent Potenzial.

Zudem befindet sich die Bayer-Aktie momentan weiterhin komfortabel über ihrer 200-Tage-Linie. Für Anleger bedeutet dies insgesamt: Sie können die Aktie weiter kaufen und den Stoppkurs auf die dynamische 200-Tage-Linie anpassen.

Die Allianz-Aktie

Bei der Allianz-Aktie sehen die Analysten nicht mehr ganz so viel Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel von 246,56 Euro bedeutet 12,8 Prozent Kurspotenzial. Dabei raten 17 Analysten zum Kauf, acht zum Halten und niemand zum verkaufen. Hier hat Bayer als vom Potenzial her die Nase vorn, doch die Allianz bietet aktuell 5,55 Prozent Dividendenrendite und ein KGV von 9,1. Dies kann sich also ebenfalls durchaus sehen lassen.

Und auch die Allianz-Aktie befindet sich deutlich über ihrer 200-Tage-Linie. Auch hier können Anleger kaufen. Die Allianz hat die Nase bei der Dividende vorn und Bayer beim Kurspotenzial. Deshalb schlagen wir vor, die Investmentsumme für diese beiden Aktien hälftig aufzuteilen.

