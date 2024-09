Die Aktie des DAX-Schwergewichts SAP ist am Mittwoch plötzlich deutlich unter Druck geraten. Um fünf Prozent ging es kurz nach Handelsbeginn im Vergleich zum Vortag nach unten. Darum stürzt der Dauerläufer plötzlich ein und diese Gefahren sehen Anleger jetzt.

Am Mittwoch gab es einen Schock für die Aktien des Dauerläufers SAP. Das DAX-Schwergewicht stürzte um fünf Prozent im Vergleich zum Vortagesschlusskurs nach unten. Grund dafür sind Nachrichten aus Amerika:

Darum stürzt die SAP-Aktie jetzt ab

Denn in den Vereinigten Staaten könnten die Justizbehörden zum Problem für den deutschen Vorzeigekonzern werden. Konkret untersucht man potenzielle Preisabsprachen, die mindestens seit 2022 im Gange sein sollen.

So soll SAP mit dem IT-Wiederverkäufer Carahsoft geheime und illegale Deals über den Vertrieb von Softwareprodukten an das US-Militär und andere staatliche Stellen geschlossen haben. Gerüchteweise soll das FBI am Dienstag bereits die Büros von Carahsoft durchsucht haben.

Wie geht es jetzt weiter für SAP?

Zwar gibt es noch längst keine Bestätigung der Anschuldigungen, doch für das Unternehmen könnte ein Schuldspruch zu einem großen Problem werden. Neben eventuellen Strafen drohen zukünftige Auflagen und mehr.

Dementsprechend nutzen Aktionäre am Mittwoch die Chance und nahmen bei der gut gelaufenen Aktie Gewinne mit. Die Papiere drohen nun zurück unter die Marke von 200 Euro zu rutschen. Noch besteht dadurch keine Gefährdung des Aufwärtstrends, aber eine sich anbahnende Konsolidierung ist nicht auszuschließen.

Die Analysten sind derweil ebenfalls etwas pessimistischer. Zwar raten die Experten bei dem DAX-Konzern noch zum Kauf, sehen allerdings nur noch 3,8 Prozent an Kurspotenzial. BÖRSE ONLINE ist dagegen mit einem Kursziel von 240 Euro weiterhin optimistisch für die Papiere.

