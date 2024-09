Eine neue Auswertung der US-Spezialisten von Morningstar zeigt, welche 10 unterbewerteten Value-Aktien jetzt Riesen-Potenziale aufweisen. Was sich Anleger nicht entgehen lassen sollten.

Morningstar: Diese 10 Value-Aktien sind stark unterbewertet

„In unserem Börsenausblick für das 3. Quartal 2024 haben wir untersucht, warum wir der Meinung sind, dass der KI-Trade ausgedient hat und Anleger ihre Positionen in Wachstumsaktien reduzieren und diese Erlöse in Value-Aktien reinvestieren sollten. Wie in unserem Ausblick vom August 2024 ausführlich dargelegt, scheint die große Rotation hin zu Value-Aktien im Juli begonnen zu haben – und es besteht noch weiterer Spielraum", schreibt Morningstar in einer neuen Analyse. Und dafür empfehlen die Experten folgende 10 Value-Aktien:

1. Zimmer Biomet

2. Nike

3. Polaris

4. Pfizer

5. British American Tobacco

6. Bristol-Myers Squibb

7. Campbell Soup

8. U.S. Bancorp

9. Gilead Sciences

10. United Parcel Service

So viel Kurspotenzial haben die Value-Aktien

Dabei weist die Zimmer Biomet-Aktie mit einem Kurspotenzial von 62 Prozent bis zum fairen Wert laut Morningstar von 175 Dollar noch viel Potenzial auf. Das US-Unternehmen ist dabei auf Produkte rund um Muskel-Skelett-Erkrankungen spezialisiert. "Das Unternehmen pflegt enge Beziehungen zu orthopädischen Chirurgen, die die Markenauswahl treffen. Hohe Wechselkosten und ein erstklassiger Service führen zu einer starken Loyalität zur Marke", schreibt Morningstar.

Zudem empfiehlt Morningstar noch eine weitere spannende Aktie: "Die Polaris-Aktie wird 30 % unter unserer Fair-Value-Schätzung von 120 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Polaris ist eine der am längsten aktiven Marken im Powersport. Das Unternehmen begann, seinen Ruf und seine Marke durch die Herstellung von Schneemobilen auszubauen und hat sich seitdem auf Geländefahrzeuge, Motorräder, Boote und Elektrofahrzeuge ausgeweitet und so ein Kraftpaket für Freizeit- und Nutzfahrzeuge aufgebaut." Zuletzt sah es im Chart der Polaris-Aktie nur mittelmäßig aus, doch aktuell könnte sich ein Boden bilden. Anleger beobachten die Lage oder steigen mit einer ersten Tranche ein und sind bereit, bei weiterer Kursbewegung nachzukaufen.

Zudem lief es zuletzt bei Tabak-Aktien sehr gut, weswegen British American Tobacco neben einer günstigen Bewertung zuletzt stark zulegen konnte. Das Papier befindet sich komfortabel über der 50-Tage-Linie und Morningstar schreibt: "Die Aktie von British American Tobacco wird 24 % unter unserer Schätzung des fairen Werts von 50 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Während Zigaretten wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt die treibende Kraft für die Gewinne der Branche bleiben werden, war British American Tobacco mit seinem Vorstoß in Produkte der neuen Generation der aggressivste der großen Tabakhersteller und engagierte sich in mehreren aufstrebenden Kategorien, darunter E-Zigaretten, erhitzter Tabak und orale Produkte, sagt Morningstar-Stratege Kristoffer Inton."

So finden Anleger aktuell 10 unterbewertete Value-Aktien, die man laut Morningstar kaufen kann.

