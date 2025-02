Die Rallye vom DAX wurde gebremst, nachdem die Inflationsdaten aus den USA überraschend höher ausfielen als erwartet. Was sollten Anleger jetzt wissen? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Siemens Energy und Vonovia.

Im frühen Handel war der deutsche Leitindex noch in Rekordlaune: Da stieg der DAX zeitweise auf bis zu 22.128 Punkte und knackte damit ein weiteres Hoch. Am frühen Nachmittag rutschte er dann zwischenzeitlich jedoch leicht ins Minus, da die US-Inflation höher als erwartet ausfiel. Mittlerweile liegt er im Vergleich zum Vortag 0,2 Prozent im Plus und steht bei 22.079 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt derzeit in etwa auf dem Vortagesniveau und steht bei 5.390 Punkten.

In den USA hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres überraschend verstärkt. Die US-Notenbank werde damit in ihrer Absicht bestärkt, es bezüglich Zinssenkungen nicht eilig zu haben, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Hohe Zinsen aber lassen Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen wie etwa Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen.

Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets hatte sich bereits vor den US-Daten zurückhaltend zur Dax-Rally geäußert: „Obwohl die Zollandrohungen aus dem Weißen Haus offenbar an Gewicht verloren haben, wird die Luft für den Dax dünner, insbesondere wenn nach der Bundestagswahl mit einer Zunahme dieser Drohungen zu rechnen ist." Viele Anleger suchten momentan verzweifelt nach einem Vorwand, um Gewinne mitzunehmen, doch die Börse bleibe diesen bislang schuldig. Starke Quartalszahlen und ein günstiges Zinsumfeld erzeugen Stanzl zufolge weiterhin ein positives Marktklima und rückten die US-Zollandrohungen in den Hintergrund.

Enthält Material von dpa-AFX

Aktien von Siemens Energy und Vonovia beim DAX im Fokus

Die DAX-Spitze von der Performance her markiert derzeit mit einem Plus von 3,5 Prozent die Aktie von Siemens Energy. Anlässlich der vorgelegten detaillierten Quartalszahlen lobte Analyst Ajay Patel von der US-Bank Goldman Sachs die Erholungsstory des Energietechnik-Konzerns. Eine Aufstockung der Free-Cashflow-Ziele sei wahrscheinlich und bei der Profitabilität vor Sondereinflüssen liege man auch über Plan. Mehr zu den neuen Zahlen lesen Sie hier

Das Schlusslicht im DAX bildet unterdessen von der Performance her mit einem Minus von aktuell drei Prozent die Aktie von Vonovia. Grund dafür sind vermutlich die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten, die mögliche Zinssenkungen der Fed vorerst ausbremsen könnten. Dies wirkt sich wiederum negativ auf Immobilienwerte aus.

Lesen Sie auch:

Ärger für Trade Republic: BaFin schaltet sich ein – Tagesgeldzinsen betroffen

Oder:

Werden diese deutschen Knalleraktien bald zu Kursraketen?