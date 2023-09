Die Schönheitsindustrie boomt – nicht zuletzt seit Schönheitsideale jedem durch Instagram & Co. vor die Nase gehalten werden. Doch hier kann man auch investieren: mit diesen drei spannenden Gewinneraktien.

Ständig steigt die Zahl der weltweiten Schönheitsoperationen, was nicht zuletzt am Einfluss von Social Media auf eine junge Generation liegt. Laut einer ISAPS-Erhebung aus dem Jahr 2022 stiegen die Zahlen der weltweiten Eingriffe von 14,1 Millionen im Jahr 2014 auf mehr als das Doppelte (30,5 Millionen) im Jahr 2021.

3 Gewinneraktien aus einer unerkannten Goldgrube

Die Branche boomt also kräftig und Anleger können davon auch kräftig profitieren. Denn diese drei Gewinneraktien aus der Branche kann man sich jetzt sichern:

AVITA Medical (YTD-Performance: +151,3 Prozent)

Erster Wert ist dabei Avita Medical, ein Unternehmen, welches in den USA, Australien, Kanada und Japan aktiv ist. Avita konzentriert sich vor allem auf die Behandlung von Patienten nach Unfällen und Brandverletzungen.

Die Aktie liegt Year-to-Date bereits 150 Prozent im Plus, was primär an dem Erfolg des Hauptproduktes RECELL liegt, welches geschädigte Zellen durch einen schnellen Behandlungsprozess repariert.

Zimmer Biomet Holdings (YTD-Performance: -7,6 Prozent)

Ebenfalls spannend ist die Aktie von Zimmer Biomet Holdings. Hierbei handelt es sich nämlich um einen Hersteller von Prothesen, künstlichen Körperzusätzen wie Brustsilikon und chirurgischen Vorlagen für Schönheitsoperationen.

Mit einer Marktkapitalisierung von 24 Milliarden US-Dollar ist Zimmer einer der größten Player in diesem Sektor und beliefert sowohl klassische Krankenhäuser als auch private Schönheitschirurgien.

Establishment Labs Holdings (YTD-Performance: -12,4 Prozent)

In einem ähnlichen Bereich ist das Unternehmen Establishment Labs Holdings aktiv, welches allerdings nicht nur medizinische Anfertigungen, sondern auch Ausrüstung für die Klinken, welche Schönheits-OPs durchführen, liefert.

Zuletzt schnitt die Aktie zwar eher schwächer am Markt ab, doch Analysten rechnen mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung. So liegt das durchschnittliche Kursziel 82 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Mit Healthcare Aktien hohe Dividenden kassieren und von einer alternden Gesellschaft profitieren

Bisher völlig krisenresistent: Sichern Sie sich diese Top-Aktie mit 5 Prozent Dividendenrendite