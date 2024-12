Als Dividenden-Könige werden Aktien bezeichnet, die seit mehr als 50 Jahren ihre Dividende steigern. Welche Aktien es sogar 68 oder gar 69 Jahre am Stück schafften und welche Anleger kaufen sollten.

Diese Aktien konnten ihre Dividenden seit mehr als 60 Jahren steigern

Aktie Dividendenrendite Anzahl Jahre Dividende Consolidated Edison 3,30% 50 Fortis 3,81% 50 RPM International 1,36% 50 MIddlesex Water 2,01% 51 PepsiCo 3,26% 52 Becton Dickinson 1,75% 52 Kimberly-Clark 3,50% 52 Tennant 1,28% 52 Illinois Tool Works 2,09% 53 Universal Corp 5,64% 53 Mine Safety App. 1,15% 53 W.W. Grainger 0,66% 53 Sysco 5,98% 54 Altria 6,86% 54 Black Hills 4,06% 54 National Fuel Gas 3,16% 54 H.B. Fuller 1,13% 55 Stepan Company 1,96% 56 Commerce Bank 1,46% 56 Federal Realty 3,75% 56 Target 3,36% 57 California Water 2,19% 57 SJW Group 2,87% 57 Stanley Black & Decker 3,64% 57 Hormel Foods 3,48% 58 Nordson 1,08% 58 Lancaster Colony 1,96% 61 Colgate-Palmolive 2,05% 61 Lowe`s 1,65% 62 Coca-Cola 3,03% 62 Johnson & Johnson 3,17% 62 Cincinnati Financial 2,03% 64 Emerson Electric 1,59% 67 Dover Corp 1,00% 68 Parker-Hannifin 0,91% 68 Procter&Gamble 2,21% 68 Genuine Parts 3,16% 68 Northwest Natural 4,46% 68 American States Water 2,10% 69

Als Dividenden-König wird eine Aktie bezeichnet, wenn sie mehr als 50 Jahre am Stück die Dividende erhöht hat. Wird die Dividende mal nicht erhöht oder sogar gar nicht bezahlt, dann war es das mit der Auszeichnung. Umso stärker ist die Leistung der obigen Aktien. Die obige Liste zeigt diese Dividendenkönige und Anleger sehen, dass sowohl sehr bekannte Aktien wie Coca-Cola oder Procter&Gamble in der Liste auftauchen, aber auch unbeaknnte.

Und dies sind die drei Favoriten-Aktien mit der längsten Dividenden-Historie:

Dividenden-Könige mit guten Dividendenrenditen

Weil eine solche lange Dividendenhistorie schon eher etwas besonderes ist, wollen wir uns nun die drei Aktien mit der längsten Dividenden-Ausdauer anschauen.

68 Jahre die Dividende zu erhöhen schaffte dabei die Genuine Parts-Aktie. Die Genuine Parts Co. ist ein Dienstleistungsunternehmen, das im Vertrieb von Automobil- und Industrieersatzteilen tätig ist. Die Aktie befindet sich momentan in einer Korrektur, befindet sich seit Beginn der 1980er Jahre allerdings in einem Aufwärtstrend. Zudem ist dieser Dividenden-König ohnehin eine langfristige Aktie, also können Anleger bei einem KGV von 14,5 und einer Dividendenrendite von 3,16 Prozent einsteigen. Die Dividende wurde zudem in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt jedes Jahr um 5,57 Prozent erhöht.

Ebenfalls 68 Jahre am Stück die Dividende zu erhöhen schaffte die Northwest Natural Holding-Aktie. Die Northwest Natural Holding Company (NW Natural Holding) ist ein Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in den USA. Sie ist vor allem im Bereich der Gasversorgung tätig. Bei der Aktie liegt die Dividendenrendite mit rund 4,46 Prozent zwar höher, doch das Wachstum der Dividende war in den vergangenen 5 Jahren mit im Schnitt 0,52 Prozent nicht sonderlich hoch. Allerdings befindet sich die Aktie seit 1974 im Aufwärtstrend, schwächelte zuletzt aber etwas. Anleger beobachten die weitere Entwicklung zunächst.

Und sogar 69 Jahre am Stück die Dividende zu erhöhen und damit die Königs-Aktie der Dividenden-Könige ist die American States Water-Aktie. Die American States Water Company ist ein amerikanisches Unternehmen im Bereich der Wasserversorgung und Energiedienstleistungen. Das Unternehmen ist eines der führenden Versorgungsunternehmen in den USA. Zwar ist die American States Water-Aktie mit einem KGV von 25,0 nicht günstig, doch die aktuelle Dividendenrendite von 2,10 Prozent vermochte das Unternehmen in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt um jeweils 9,08 Prozent anzuheben. Eine überdurchschnittliche Steigerung. Die American States Water-Aktie befindet sich ebenfalls seit Anfang der 1980er Jahre im Aufwärtstrend und konsolidiert aktuell auf hohem Niveau. Eine gute Gelegenheit, um einzusteigen.

