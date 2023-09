Genuine Parts Company

Unternehmensprofil

Die Genuine Parts Co. ist ein Dienstleistungsunternehmen, das im Vertrieb von Automobil- und Industrieersatzteilen tätig ist. Die Unternehmensgruppe betreibt ihr Geschäft von mehr als 10.000 Standorten in ganz Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland. Das Geschäft ist in vier Geschäftssegmente unterteilt. Die Automotive Parts Group, der größte Geschäftsbereich, vertreibt Kfz-Teile und Zubehörartikel. Neben den über 650.000 verfügbaren Einzelteilen bietet das Unternehmen die komplette Inventarisierung, Katalogisierung, Marketing, Schulung und weitere spezifische Programme für den Automotive Aftermarket an. Die Industrial Parts Group wird von der Motion Industries, Inc. (Industrieersatzteile und damit verbundene Lieferungen) repräsentiert.

Offizielle Webseite: www.genpt.com