Zu schön, um wahr zu sein? Cathie Wood kaufte dieses Jahr schon mehrere Millionen Aktien dieses Tech-Giganten, für den Sie bis 2026 eine Kurschance von bis zu über 2000 Prozent für möglich hält

Cathie Wood ist dafür bekannt, mit riskanten Käufen und unglaublichen Kurszielen aufzufallen. Mit diesem hier sticht sie aber besonders hervor: Denn laut einer Notiz ihrer Firma Ark Invest könnten für die Aktien des Streaming-Giganten Roku bis zum Jahr 2026 Kurschancen von über 2000 Prozent drin sein.

Doch was steckt hinter diesem hoch ambitionierten Ziel? Und: Könnte Cathie Wood damit auf einer goldenen Spur sein?

Cathie Wood kauft Millionen Aktien von Roku-Aktie und steckt sagenhaftes Kursziel

Cathie Wood steht hinter ihrer Meinung: Denn seit Anfang des Jahres schlug sie bereits 18 Mal bei der Aktie von Roku zu und kaufte über 2,7 Millionen Stück. Roku ist derzeit die drittgrößte Position in ihrem aktiv gemanagten ETF Ark Innovation, der als Flaggschiffprodukt ihrer Firma Ark Invest gilt. Dass Wood also nach wie vor von dieser Aktie überzeugt ist, steht außer Frage.

Eine Notiz ihrer Firma Ark aus dem Jahr 2022 geht sogar so weit, dass sie das Bullenszenario für die Roku-Aktie bis zum Jahr 2026 bei 1.493 US-Dollar stecken. Das würde beim aktuellen Kurs eine Kurschance von über 2000 Prozent bedeuten. Doch selbst das Basisszenario von 605 US-Dollar würde noch ein Aufwärtspotenzial von fast 900 Prozent bieten. Und: Im Bärenszenario könnte die Aktie mit 100 US-Dollar noch um über 60 Prozent steigen. So oder so wirkt es also, als könnte man laut Wood mit der Roku-Aktie nur gewinnen, oder?

Doch liegt sie wirklich recht? Immerhin hat die Aktie einen harten Weg hinter sich.

Roku-Aktie – so viel Potenzial steckt wirklich drin

Die Aktie von Roku liegt seit Jahresanfang bereits über 30 Prozent im Minus. Das sah mal anders aus: Zwischen Anfang 2019 und Juli 2021 konnte die Aktie über 1000 Prozent zulegen und stand bei 289 Euro. Seitdem büßte sie jedoch kräftig ein und liegt bei 56 Euro.

Doch was für ein Unternehmen verbirgt sich eigentlich hinter der Roku-Aktie? Roku ist ein Streaming-Unternehmen aus den USA. Um den wachsenden Streaming-Markt mit Konkurrenten wie Disney, Netflix und Co. muss es sich aber keine Gedanken machen. Denn Roku entwickelte dafür eine Lösung und bietet eine Plattform, die die verschiedenen Streaming-Services übersichtlich bündelt. Zudem vertreibt das Unternehmen auch noch passende Geräte wie Smart TVs oder Streaming Sticks.

Dieses Jahr musste die Aktie allerdings bereits Federn lassen. Das lag zum einen an der Ankündigung von Walmart, den Smart-TV-Spezialisten Vizio übernehmen zu wollen. Der Branchen-Gigant Walmart macht einen nicht unerheblichen Teil der Geräte für Roku aus. Zudem schadeten auch noch die Ergebnisse des vierten Quartals, in dem die Bruttomarge für den wichtigen Plattformumsatz von 56 Prozent im Vorjahr auf 52 Prozent sank. Das Unternehmen bezeichnete die Erholung des Werbemarkts außerdem als „ungleichmäßig“ und dieser ist für Roku eine wichtige Einkommensquelle. Auch schadet Roku die fehlende Profitabilität: Zwar schaffte es das Unternehmen 2021 kurzzeitig, unter dem Strich profitabel zu werden, seitdem schreibt es aber wieder Verluste. Analysten rechnen für das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn je Aktie von minus 1,91 US-Dollar immer Vergleich zu minus 1,55 US-Dollar im Vorjahr.

Dafür rechnen sie aber auch für dieses und das folgende Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Wachstum beim Umsatz. Auch berichtete das Finanzportal „The Motley Fool“ hinsichtlich der Walmart-Übernahme, dass sich Roku bisher immer erfolgreich gegen andere Konkurrenten mit Smart-TV-Lösungen schlagen konnte und laut Pixalate noch immer über einen Marktanteil von 55 Prozent verfügt. Das Wachstum scheint weiterhin intakt: 2023 verfügte Roku rund 80 Millionen aktive Kunden, ein Plus von 56 Prozent im Vergleich zu 2020 – auch nach Corona gewinnt das Unternehmen also weiterhin Kunden. Laut Grand View Research soll der weltweite Markt für Videostreaming bis 2030 jedes Jahr noch 21,5 Prozent wachsen.

BÖRSE ONLINE bleibt optimistisch und hält es für möglich, dass die Roku-Aktie aufgrund dieser Wachstumsaussichten nochmal deutlich im Vergleich zum aktuell abgestraften Niveau zulegen kann. Das Bullen- und Basisszenario von Cathie Wood erscheint allerdings deutlich zu hochgesteckt. BÖRSE ONLINE setzt das Kursziel bei 110 Euro und sieht damit allerdings immerhin Kurschancen von derzeit 96 Prozent.

