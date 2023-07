Vom weiter steigenden Goldpreis mit Kursgewinnen und steigenden Dividenden profitieren? So ist es möglich!

Seit dem kurzzeitigen Erreichen neuer Allzeithochs in diesem Frühjahr steckt der Goldpreis in einer Korrekturbewegung. Diese sollte jedoch nur ein kurzes Intermezzo innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends sein. Das Edelmetall dürfte bald wieder in den Fokus der Anleger rücken – und damit auch spannende Goldminenaktien wie Aura Minerals.

Goldmine mit bewegter Geschichte

Als 2017 ein neues Managementteam um CEO Rodrigo Barbosa die Kontrolle über die Gesellschaft übernahm, lagen herausfordernde Jahre hinter dem Unternehmen. Barbosa und seine Mitstreiter starteten ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm, bei dem qualitativ hochwertige Projekte wiederbelebt und ausgebaut wurmten.

Mit dem Verkauf einzelner Assets konnte zudem die Bilanz gestärkt und Spielraum für die Akquisition neuer und attraktiver Projekte geschaffen werden.

Erfolgreiche Skalierung und steigender Goldpreis

Die erfolgreiche Transformation führte von 2016 bis 2021 nicht nur zu einer deutlichen Skalierung der Produktion von 123 000 auf 267 000 Unzen Goldäquivalent und einer spürbaren Steigerung der Profitabilität, sondern auch zu einer kompletten Neubewertung der Aktie.

Dank eines Anstiegs des Aktienkurses um 763 Prozent allein im Jahr 2020 wurde Aura Minerals als erstes Börsenunternehmen überhaupt zwei Jahre nacheinander als erfolgreichster Titel der kanadischen Börse ausgezeichnet.

So bei steigenden Goldpreis auch steigende Dividenden kassieren

Aktionäre konnten sich über die branchenweit höchsten Dividendenrenditen inklusive Aktienrückkäufen von 13,5 Prozent 2021 und 6,0 Prozent 2022 freuen. Heute befinden sich zudem drei aktive Minen im Portfolio.

Die EPPMine in Brasilien arbeitet längst profitabel. Die Produktion bei der Aranzazu-Mine in Mexiko wurde um 30 Prozent erhöht. Und schließlich konnten die Arbeiten bei San Andrés in Honduras optimiert werden.

Erstmals liegt der Fokus statt auf der Optimierung bestehender Minen nun auf der Entwicklung neuer Projekte. In Brasilien etwa sind gleich drei Goldminen geplant. Die Erfolgsgeschichte geht also weiter.

Aus diesem Grund empfiehlt Börse Online den Titel auch mit einem Kursziel von 10 Euro und einem Stopp bei 4 Euro zum Kauf.

Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Börse Online. Hier gelangen Sie zur aktuellen Ausgabe.

